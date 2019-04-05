Будущее рынка недвижимости Эстонии: где самое узкое место?

Цены предложений в некоторых регионах уже превысили покупательную способность населения. Но покупатели недвижимости стали адекватнее реагировать на повышение цен и рациональнее принимать решения.

«Оставляя в стороне политические изменения или экономические циклы, жизнь в Эстонии можно назвать достаточно стабильной, как и рынок недвижимости», - сказал Ристо Вяхи, аналитик Uus Maa.

Старший маклер Domus Kinnisvara Агур Таммисту согласен, что на рынке сейчас не происходит ничего неприятного, однако в скором будущем может сработать фактор времени.

«Не верю, что сейчас на рынке начинается застой, скорее проблема касается 50-летних панельных домов в спальных районах. Да, их реновируют, но из-за этих дорогостоящих работ цены квартир в старых домах растут и грозят подняться до уровня более удобных и современных квартир в новостройках», - объяснил Таммисту.

Сегодня хорошо информированный покупатель скорее приобретет более дешевую квартиру в новом доме, чем вложит средства в квартиру в отремонтированном, но старом панельном доме.