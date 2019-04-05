Мальчики устроили масштабный ландшафтный пожар: не повторите их ошибку

Спасательный департамент объявил в Эстонии огнеопасный период, начиная с шестого апреля. В огнеопасный период на природе можно разводить костер только в предназначенных для этого местах. При разведении огня в лесу, на местности или в саду нужно соблюдать правила безопасности.

Спасательный департамент напоминает о том, что возгорание может быстро распространиться и причинить серьезный ущерб, а также подвергнуть опасности природу, здания и людей. С наступлением весны нужно быть особенно осторожным, поскольку пожары, причиняющие особенно большой ущерб, могут начаться с окурка или спички. За прошедшие сутки спасатели Ляэнаского региона отреагировали на ландшафтные пожары 14 раз.