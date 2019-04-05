Пт, 5.04.2019
В Европейском союзе нет диктата одной идеологии и уже тем более одной партии. Кармо Тюйр

Антона Шипулина обвинили во лжи болельщикам

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Антон Шипулин

ФОТО: MARTTI KAINULAINEN/AFP/Scanpix

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением насчет того, что в Екатеринбурге построят стадион имени Антона Шипулина, а также насчет политической карьеры чемпиона Сочи-2014.

«Сейчас в Екатеринбурге собираются строить стадион имени Шипулина, как будто он лучший биатлонист всех времен и народов.

А я помню, как он сначала обещал потрепать нервы Фуркаду, а потом остался без медалей чемпионата мира, затем согласился продолжить карьеру и готовился к сезону на деньги налогоплательщиков, а как только замаячила перспектива избраться в Думу, бросил свою команду.

Зачем ты врал народу, который потратил на тебя сумасшедшие деньги? А теперь он собрался в Госдуму. Для чего туда идут спортсмены, если лишний раз не могут свою физиономию засветить на трибуне и доработать закон «О спорте» и закон «О допинге», – написал Тихонов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ