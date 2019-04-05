Антона Шипулина обвинили во лжи болельщикам

«Сейчас в Екатеринбурге собираются строить стадион имени Шипулина, как будто он лучший биатлонист всех времен и народов.

А я помню, как он сначала обещал потрепать нервы Фуркаду, а потом остался без медалей чемпионата мира, затем согласился продолжить карьеру и готовился к сезону на деньги налогоплательщиков, а как только замаячила перспектива избраться в Думу, бросил свою команду.