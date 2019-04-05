Антона Шипулина обвинили во лжи болельщикам

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением насчет того, что в Екатеринбурге построят стадион имени Антона Шипулина, а также насчет политической карьеры чемпиона Сочи-2014.
«Сейчас в Екатеринбурге собираются строить стадион имени Шипулина, как будто он лучший биатлонист всех времен и народов.
А я помню, как он сначала обещал потрепать нервы Фуркаду, а потом остался без медалей чемпионата мира, затем согласился продолжить карьеру и готовился к сезону на деньги налогоплательщиков, а как только замаячила перспектива избраться в Думу, бросил свою команду.
Зачем ты врал народу, который потратил на тебя сумасшедшие деньги? А теперь он собрался в Госдуму. Для чего туда идут спортсмены, если лишний раз не могут свою физиономию засветить на трибуне и доработать закон «О спорте» и закон «О допинге», – написал Тихонов.