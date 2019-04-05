Инцидент на прогулке в детсаду: полицию заинтересовали действия воспитателя

По словам автора видео, она записала произошедшее случайно позавчера до полудня, когда посмотрела из окна, пишет Pärnu Postimees. «Я хотела снять веревку, за которую дети держатся, когда их выводят на прогулку, а тут начало происходить такое», - рассказала она.

Директор детского сада Triinupesa Мерике Ангерярв не согласилась прокомментировать видео. «Я знаю, что случилось, но с журналистами я это обсуждать не буду», - сказала Ангерярв.

На вопрос, что в связи со случившимся предприняли в детском саду, Ангерярв также не ответила. «Это останется мне, как директору детского сада, известным», - ответила она.

Ангерярв куда больше волнует то, что из соцсетей и из СМИ не удалили видео, поскольку его публикация противоречит защите личных данных, ведь у родителей не спрашивали разрешения для распространения видео. Однако на открытой странице детского сада в Facebook можно найти десятки фотографий малышей.

Отдел образования Пярнуской горуправы сообщил, что осуждает поведение насильственного характера и захотел впешаться, сообщить об увиденном в полицию и службе защиты детей горуправы.

«Речь идет о непрофессиональном поведении педагога, которое не является правильным», - отметила главный специалист по дошкольному образованию отдела образования Марга Напп.

Напп сказала, что за восемь месяцев существования частного детского сада Triinupesa родители ни разу не обращались с жалобой в отдел образования. «Учебная программа и необходимые для работы садика документы у них в порядке», - уточнила она.

Хотя разрешение на деятельность частным детским садикам выдает Министерство образования и науки, которое осуществляет дальнейший надзор, отдел образования горуправы ждет объяснения от Triinupesa в связи с видео.

«Думаю, что они оповестят нас о ходе событий, - говорит Напп, добавляя, что детское учреждение должно поговорить о случившемся с родителями и продумать дальнейшие действия. – Если они в ближайшее время не оповестят нас о разивитии событий, поинтересуемся сами, что предпринято в связи со случившимся».

Полиции известно об инциденте, стражи правопорядка выясняют обстоятельства и собирают информацию.

По словам старшего участкового Пярнуского отделения полиции Карин Уйбо, на основании собраной информации будет принято решение, начинать ли производство о проступке.

«Полиция всегда проверяет все сообщения, которые нам передают или которые получаем иным способом. То же самое и в случае этого видео, которое было опубликовано в Facebook. Напрямую никто в полицию не обращался, но у нам известны все стороны конфликта и мы побеседуем с ними», - говорит Уйбо.

Хотя раньше в отношении воспитателей не поступало ни одной официальной жалобы, пожелавшая сохранить анонимность воспитательница сказала, что Ангерярв и раньше сквозь пальцы смотрела на неподобоющее поведение подчиненных.