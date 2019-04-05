Инцидент на прогулке в детсаду: полицию заинтересовали действия воспитателя
Работающий в Пярну частный детский сад, который характеризует себя как теплое домашнее место, где безопасно и дружелюбная атмосфера, поставил под сомнения свои утверждения, когда в соцсетях стало молниеносно распространяться случайно снятое видео, на котором видно, как воспитатель детского сада, гуляя с детьми, так сильно дернула одного ребенка, что он упал на асфальт.
По словам автора видео, она записала произошедшее случайно позавчера до полудня, когда посмотрела из окна, пишет Pärnu Postimees. «Я хотела снять веревку, за которую дети держатся, когда их выводят на прогулку, а тут начало происходить такое», - рассказала она.
Директор детского сада Triinupesa Мерике Ангерярв не согласилась прокомментировать видео. «Я знаю, что случилось, но с журналистами я это обсуждать не буду», - сказала Ангерярв.
На вопрос, что в связи со случившимся предприняли в детском саду, Ангерярв также не ответила. «Это останется мне, как директору детского сада, известным», - ответила она.
Ангерярв куда больше волнует то, что из соцсетей и из СМИ не удалили видео, поскольку его публикация противоречит защите личных данных, ведь у родителей не спрашивали разрешения для распространения видео. Однако на открытой странице детского сада в Facebook можно найти десятки фотографий малышей.
Отдел образования Пярнуской горуправы сообщил, что осуждает поведение насильственного характера и захотел впешаться, сообщить об увиденном в полицию и службе защиты детей горуправы.
«Речь идет о непрофессиональном поведении педагога, которое не является правильным», - отметила главный специалист по дошкольному образованию отдела образования Марга Напп.
Напп сказала, что за восемь месяцев существования частного детского сада Triinupesa родители ни разу не обращались с жалобой в отдел образования. «Учебная программа и необходимые для работы садика документы у них в порядке», - уточнила она.
Хотя разрешение на деятельность частным детским садикам выдает Министерство образования и науки, которое осуществляет дальнейший надзор, отдел образования горуправы ждет объяснения от Triinupesa в связи с видео.
«Думаю, что они оповестят нас о ходе событий, - говорит Напп, добавляя, что детское учреждение должно поговорить о случившемся с родителями и продумать дальнейшие действия. – Если они в ближайшее время не оповестят нас о разивитии событий, поинтересуемся сами, что предпринято в связи со случившимся».
Полиции известно об инциденте, стражи правопорядка выясняют обстоятельства и собирают информацию.
По словам старшего участкового Пярнуского отделения полиции Карин Уйбо, на основании собраной информации будет принято решение, начинать ли производство о проступке.
«Полиция всегда проверяет все сообщения, которые нам передают или которые получаем иным способом. То же самое и в случае этого видео, которое было опубликовано в Facebook. Напрямую никто в полицию не обращался, но у нам известны все стороны конфликта и мы побеседуем с ними», - говорит Уйбо.
Хотя раньше в отношении воспитателей не поступало ни одной официальной жалобы, пожелавшая сохранить анонимность воспитательница сказала, что Ангерярв и раньше сквозь пальцы смотрела на неподобоющее поведение подчиненных.
Несколько лет назад, когда нынешнее руководство Triinupesa работало в детском саду под названием Titutriinu, в то время там работала, по словам анонимного источника, воспитательница, которую уволили с прежней работы из-за неподобающего поведения.
«Эта воспитательница повышала на детей голос. Четырехлетнему мальчику, который не ел достаточно быстро, она с силой запихивала ложку в рот. Она ругалась с ребенком, который боялся оставаться в темной комнате, чтобы увидеть действие светоотражателя, - перечисляет источник инциденты, свидетелем которых она была. – Дети говорили, что во время отправки ко сну она била их, но этого не видел ни один взрослый».
По словам бывшей воспитательницы, на непедагогическое поведение воспитателя жаловались родители и директор детсада знала об этом.
«В результате родители сказали, что они больше не оставят детей под опекой этого воспитателя, и тогда она уволилась. Директор объяснила уход воспитателя проблемами со здоровьем и попросила меня отвечать также, если возникнут вопросы, - продолжает источник. – Мне было стыдно, когда приходилось врать, но у меня не было других вариантов: я была уязвима, поскольку мой ребенок ходил в тот же детский сад».
По ее словам, происходившее несколько лет назад не выходило за пределы садика, но теперь, когда общественности стал известен новый инцидент, связанный с тем же детсадом, она решила заговорить о старом. «Мне очень жаль, что подобные вещи в этом детском саду продолжаются. По моим убеждениям, это очень непедагогично», - сказала она.
Когда у Ангерярв спросили, в детском саду, которым она руководит, раньше случались инциденты в связи с неподобающим поведением воспитателей, она прервала телефонный разговор и сказала: «Спасибо, до свидания!»
Главный эксперт отдела общего образования Министерства образования и науки Тийна Петерсон сказала, что запечатленное на видео поведение педагога неподобающее и непрофессиональное.
По словам Петерсон, в первую очередь причастное к этому учреждение должно выяснить обстоятельства произошедшего: детский сад, как работодатель воспитателя и ответственный за безопасность детей.
Свидетелям неподобающего обращения с детьми, по словам Петерсон, следует, безусловно, обращаться в отделение по защите детей в местном самоуправлении.
«У родителей есть право обратиться к министерство и на основании этого обращения министерство может начать проверку», - сказала она.
В отношении руководства или самого детского сада Triinupesa в министерство жалоб не поступало.
По данным Krediidiinfo, членами правления MTÜ Triinulaste являются Мерике Ангерярв и Кристель Пиккас, а в детсаду только один работник. Детский сад Triinupesa работает на улице Парди с сентября прошлого года.