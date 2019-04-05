Видео: если прыжок в воду со скалы пошел не по плану

На соревнованиях по прыжкам в воду со сверхвысокого трамплина случались и такие неудачные прыжки, которые заканчивались для спортсменов тяжелыми травмами. К счастью, никто сверхтяжелых травм не получил. Однако показанное в видеоклипе заставляет задуматься и простых любителей прыгнуть в воду с любой высоты да еще и с разбега: стоит ли рисковать здоровьем, если отсутствуют правильные навыки приводнения?