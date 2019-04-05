На Таллиннском шоссе столкнулись три автомобиля: в одном из них находился трехлетний ребенок

"Несчастный случай произошел, когда выехавшая с окольной дороги, с улицы Ильвесе, Toyota врезалась в ехавший по главной дороге, то есть по Таллиннскому шоссе, Seat. Никто не пострадал, стороны на месте приступили к оформлению страховочных документов, когда в Seat врезался сзади легковой автомобиль Mazda. В результате столкновения Seat отскочил к придорожному забору.