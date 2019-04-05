Пт, 5.04.2019
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  • На Таллиннском шоссе столкнулись три автомобиля: в одном из них находился трехлетний ребенок

На Таллиннском шоссе столкнулись три автомобиля: в одном из них находился трехлетний ребенок
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Сегодня в 8.15 в Центр тревоги сообщили об аварии в Пярну на Таллиннском шоссе, где столкнулись три автомобиля, передает Pärnu Postimees.

"Несчастный случай произошел, когда выехавшая с окольной дороги, с улицы Ильвесе, Toyota врезалась в ехавший по главной дороге, то есть по Таллиннскому шоссе, Seat. Никто не пострадал, стороны на месте приступили к оформлению страховочных документов, когда в Seat врезался сзади легковой автомобиль Mazda. В результате столкновения Seat отскочил к придорожному забору.

Все водители были трезвы. Скорая помощь осмотрела находившегося в Mazda трехлетнего ребенка, с которым, к счастью, все было в порядке.

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