Больше всего Таллинн поддерживал проекты, связанные с Кылвартом

Хороший друг и однопартиец бывшего вице-мэра Таллинна по вопросам спорта, нынешнего председателя городского собрания и вероятного будущего мэра столицы Михаила Кылварта (Центристская партия) Илона Узлова почти за два года получила от городской управы в виде дотаций 400 000 евро, пишет Postimees.
Получившая из городской кассы чрезмерно крупную дотацию в основном для недоходной сферы деятельности бывший член городского собрания (ушла на этой неделе) Узлова сразу попалась на глаза адвокатов Sorainen, анализировавших коррупционные угрозы в Таллинне, поскольку связанные с депутатом MTÜ комиссия отслеживала пристально.
«Мы не нашли никого другого, кто подавал ходатайства о выделении дотаций в таких же объемах», - сказал огласивший на прошлой неделе результаты анализа адвокат Норман Аас.
На сей раз анализировали лишь дотации 2017-2018 годов. Активный составитель проектов Узлова получала деньги как до, так и после выбранного периода. Например, за первые месяцы этого года на ее дела было выделено уже более 118 000 евро.
Всего же за последние два года и несколько месяцев Узлова написала мэрии 56 проектов или заявлений о выделении дотации на деятельность, 49 из которых были удовлетворены на общую сумму в 398 680 евро.
Узлова понятия не имеет, почему составлявшие по заказу Таллинна коррупционный рапорт адвокаты прицепились именно к ее дотациям. «Я представляю две крупные крышевые организации, которые объединяют в себе десятки клубов и недоходных объединений, у каждого ведется своя экономическая деятельность. Всего в них входит почти 1000 человек. Поиск финансирования и дотаций и является моей работой, - объяснила она. – Представители активных организаций подают заявления, чтобы отовсюду получить как можно больше денег».
Илона Узлова и Михаил Кылварт связаны очень близко. Кылварт пригласил Узлову вступить в Центристскую партию, в юношестве он был ее тренером, и вместе они работали в течение многих лет во многих недоходных объединениях.
Таэквандо и город – не разлей вода
Например, Эстонский союз таэквондо. Кылварт руководит союзом, а генеральный секретарь Узлова отправляет в городскую управу ходатайства по проектам. Чуть больше, чем за два года недоходное объединение поддержали из городской кассы на сумму, превышающую 125 000 евро.
В том числе, союз получал дотации в то время, когда Кылварт занимал пост вице-мэра по вопросам спорта до ноября 2017 года, после чего стал председателем городского собрания.
Кылварт объяснил, что Союз таэквондо довольно долго получал помощь и до того, как он стал вице-мэром, и, по его оценке, дотации распределялись пропорционально: «Конечно, выделяемые Союзу таэквондо дотации не были самыми большими в спортивной области».
За то же время Эстонская федерация карате получила дотацию на деятельность один раз – в марте этого года им дали 12 000 евро на организацию чемпионата. Президент федерации Яанус Рахумяги (Партия реформ) признал, что неоднократно просил денег у города, но до нынешнего марта ничего не получал: «Мы и за это очень благодарны, поэтому никаких претензий нет».
В рассматриваемый период на основании ходатайств Узловой самую крупную сумму получило Международное объединение культурных сообществ «Лира». Всего 191 000 евро.
Союз учредил Кылварт вместе со своей матерью, и семья руководила союзом до конца 2015 года – всего 18 лет. Вместо Кылыварта тогда в правление союза вступила именно Узлова.
Еще в начале 2000-х годов в распоряжении союза оказалось старое здание детского сада на Каэра, 21 в Пыхья-Таллинне, которое он арендует у города на льготных условиях. В том же доме работает и Союз таэквондо.
Согласно договору об аренде, заключенному в 2010 году, «Лира» платит по 48 центов за квадратный метр. Ранее городская управа объясняла, что арендатор, платящий по льготной цене, должен также обслуживать и содержать дом.
Однако городская управа оплачивает и содержание дома. Только за последние два года из городского бюджета союзу было выделено 57 000 евро на покрытие расходов на деятельность здания. В январе этого года «Лире» вновь выделили 67 000 евро. Eesti Ekspress Узлова говорила, что «Лира» постоянно получала дотацию от города с 2007 года.
Самым странным Норману Аасу показалось то, что для одного и того же проекта просили и получали дотации от разных городских учреждений. Например, для мероприятий юбилейного года Узлова попросила у города 3780 евро, хотя уже получила 2800 евро от Департамента культуры, а также 57 000 евро в качестве дотации на деятельность напрямую из городского бюджета. Управа района Пыхья-Таллинн доплатила «Лире» 215 евро.
«Это вызывает ощущение рыбалки: разбрасывают повсюду удочки и почти отовсюду получают. Но в конечном итоге все это – городские деньги, распределенные между разными учреждениями, которые снова собираются в одном недоходном объединении. Тут возникает вопрос о логике действий города», - сказал Аас.
В здании детского сада зарегистрирована и руководимая Узловой фирма ETL Servis Grupp OÜ, попавшая в орбиту интересов Eesti Ekspress в 2012 году, когда выяснилось, что на записанном на фирму люксовом Range Rover почему-то ездит Кылварт.
Третьим, получившим самую большую поддержку проектом стало Эстонское объединение спортивных единоборств, которое получило 53 000 евро.
Знакомство с Кылвартом не помогает?
Узлова сказала, что не верит, что связь с Кылвартом могла бы как-то помочь при подаче ходатайств по проектам, поскольку председатель городского собрания не входит ни в одну принимающую решение комиссию. То же самое говорит и Кылварт. Еще Узлова подчеркнула, что далеко не все ее проекты получили финансирование в полном объеме: «И насколько я поняла из отчета Sorainen, наши документы были оформлены корректно».
Аас посчитал дурным тоном то, что в бюджете дотации местами обозначены заранее – до подачи ходатайств на их получение. Например, в бюджете 2018 года на поддержку спортивных единоборств было предусмотрено 70 000 евро. И только в пояснительной записке к бюджету было объяснено, что деньги были запланированы для Федерации кикбоксинга, Союза таэквондо и Союза бокса, во главе каждого из которых находятся центристы. В пояснительной записке не было только показано распределение сумм между союзами.
«Такой порядок формировался годами, но для того, чтобы он был прозрачным, в бюджете должна была быть записана конкретная сумма, выплачиваемая каждому недоходному объединению. Тогда нельзя было бы спекулировать о том, как деньги распределяют из-под полы», - прокомментировал Аас.
Составителям отчета бросилось в глаза и то, что записанное в городском бюджете (уже в конце прошлого года), по сути, уже получено. «После этого возникает вопрос об оформлении получения денег: нужно составить ходатайство и кто-то отдает приказ о назначении дотации», - отметил Аас, добавив, что создается ощущение, что дотацию получают только потому, что получали всегда. «Больше не проводится адекватной оценки – работает ли данное объединение в интересах города и справляется ли точно также как десять лет назад, когда его в последний раз может быть основательно проверяли. Это – непрозрачно».
Но Кылварт говорит обратное: что каждый год анализировали заново, какие мероприятия получат дотацию: «Считаю, что деятельность „Лиры“ заслуживала дотации и, вероятнее всего, будет заслуживать и в будущем, точно также как другие ежегодные получатели помощи, как Фестиваль фильмов „Темные ночи“, Jazzkaar или „Мустоненфест“».
Имеющая коррупционные риски и непрозрачная помощь медиаконцерну
Медиаконцерн Ekspress Meedia неоднократно просил письмом с адреса члена правления выделить из резервного фонда деньги на организацию развлекательных мероприятий.
Так из резервного фонда, предназначенного на внеочередные расходы, Ekspress Meedia выплатили 30 000 евро, чтобы организовать такое мероприятие, как раллийный день Delfi с Оттем Тянаком, концерт музыки Арво Пярта и Игру звезд мастер-лиги по баскетболу.
Анализировавший таллиннские коррупционные риски Норман Аас задался вопросом: «Были ли эти мероприятия настолько внеплановыми, чтобы использовать резервный фонд? Почему на такие мероприятия не попросили денег у предусмотренных для этого фондов? Ясно, что тут речь идет о политическом решении. Я не могу сказать, правильно это или нет, но это – возможность обойти общие правила подачи ходатайств о выделении дотации. Остается неясным, нужны ли для подачи ходатайства хорошие знакомства, или это зависит от мероприятий, для которых просят денег?» Аналитическая комиссия оценила эти дотации как имеющие коррупционные риски и непрозрачные.
Председатель правления Ekspress Meedia Арго Виркебау не согласен с тем, что они вели свои дела непрозрачно: «Конечно, мы не хотели обойти ни одну процедуру. Мы неоднократно получали от города отзывы, что по электронной почте нормально просить о дотации. Если город считает, что мы не придерживались какого-то порядка, то они должны были вернуть ходатайства или аннулировать их. Порядок ведения дел определяет город».