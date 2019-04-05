Больше всего Таллинн поддерживал проекты, связанные с Кылвартом

«Такой порядок формировался годами, но для того, чтобы он был прозрачным, в бюджете должна была быть записана конкретная сумма, выплачиваемая каждому недоходному объединению. Тогда нельзя было бы спекулировать о том, как деньги распределяют из-под полы», - прокомментировал Аас.

Составителям отчета бросилось в глаза и то, что записанное в городском бюджете (уже в конце прошлого года), по сути, уже получено. «После этого возникает вопрос об оформлении получения денег: нужно составить ходатайство и кто-то отдает приказ о назначении дотации», - отметил Аас, добавив, что создается ощущение, что дотацию получают только потому, что получали всегда. «Больше не проводится адекватной оценки – работает ли данное объединение в интересах города и справляется ли точно также как десять лет назад, когда его в последний раз может быть основательно проверяли. Это – непрозрачно».

Но Кылварт говорит обратное: что каждый год анализировали заново, какие мероприятия получат дотацию: «Считаю, что деятельность „Лиры“ заслуживала дотации и, вероятнее всего, будет заслуживать и в будущем, точно также как другие ежегодные получатели помощи, как Фестиваль фильмов „Темные ночи“, Jazzkaar или „Мустоненфест“».

Имеющая коррупционные риски и непрозрачная помощь медиаконцерну

Медиаконцерн Ekspress Meedia неоднократно просил письмом с адреса члена правления выделить из резервного фонда деньги на организацию развлекательных мероприятий.

Так из резервного фонда, предназначенного на внеочередные расходы, Ekspress Meedia выплатили 30 000 евро, чтобы организовать такое мероприятие, как раллийный день Delfi с Оттем Тянаком, концерт музыки Арво Пярта и Игру звезд мастер-лиги по баскетболу.

Анализировавший таллиннские коррупционные риски Норман Аас задался вопросом: «Были ли эти мероприятия настолько внеплановыми, чтобы использовать резервный фонд? Почему на такие мероприятия не попросили денег у предусмотренных для этого фондов? Ясно, что тут речь идет о политическом решении. Я не могу сказать, правильно это или нет, но это – возможность обойти общие правила подачи ходатайств о выделении дотации. Остается неясным, нужны ли для подачи ходатайства хорошие знакомства, или это зависит от мероприятий, для которых просят денег?» Аналитическая комиссия оценила эти дотации как имеющие коррупционные риски и непрозрачные.

Председатель правления Ekspress Meedia Арго Виркебау не согласен с тем, что они вели свои дела непрозрачно: «Конечно, мы не хотели обойти ни одну процедуру. Мы неоднократно получали от города отзывы, что по электронной почте нормально просить о дотации. Если город считает, что мы не придерживались какого-то порядка, то они должны были вернуть ходатайства или аннулировать их. Порядок ведения дел определяет город».