Новые романы Елены Скульской, или Джульетта вышла замуж за Макбета

Роман «Пограничная любовь» выпущен издательством KesKus сразу на двух языках – русском и эстонском. На эстонский язык роман перевела Ингрид Вельбаум-Стауб. В свежем номере петербургского журнала «Звезда» увидел свет новый роман Скульской «Самсон выходит из парикмахерской», с которым также смогла ознакомиться присутствующая публика.

Обе вещи неоднозначные, острые и требуют глубокого анализа и отдельного разговора с автором. Сегодня отметим, что Елена Скульская, погружающая читателей в свойственный ее произведениям фантасмагорический мир, беспощадна не только к своим персонажам, но и к себе самой.

Настоящим украшением презентации стал сыгранный участниками студии «Поэтическое содружество», которой руководит Елена Скульская, большой фрагмент из спектакля «Ромео и Джульетта Макбет». Его премьерный показ состоится в рамках Международного фестиваля Head Read, а полная версия будет сыграна на Международном фестивале «Дни Довлатова в Таллинне».

По замыслу авторов, Джульетта, в девичестве Капулетти – героиня темпераментная и волевая, и если бы не трагическая безвременная смерть, то не исключено, что ей скоро бы надоел нежный и трепетный Ромео и она встретила бы на просторах пьес Шекспира своего нового мужа и сменила фамилию Монтекки на Макбет. Пожалуй, такой трактовки «Ромео и Джульетты» еще не было! Спектакль состоит из трех частей: драма, фарс и опера. Да, самая настоящая опера, в которой студийцы блеснули отличным вокалом. Если первая часть была показана еще зимой на сцене Театра фон Краля, то в зале Союза писателей представили фрагменты из второй и третьей части триптиха.

Авторы спектакля – режиссер Мария Шорстова, композитор Юрий Шлейфман, хореограф Ольга Привис и Елена Скульская создали новый мир, сугубо театральный по накалу страстей, но скупой в выразительных средствах: спектакль играется не на сцене, а рядом со зрителями – на расстоянии вытянутой руки, а в качестве декораций – длинный стол и стулья. И всё. Ничто не помогает юным актерам, им негде спрятаться, они – лицом к лицу со зрителями. И с Шекспиром.

Играть в таких условиях сложно даже профессионалам. Но юные студийцы поразили зрителей, кроме отличного вокала, отточенной пластикой и слаженностью ансамбля. Впрочем, ансамблевость всегда была свойственная «Поэтическому содружеству», что бы ни бралось за основу постановки: Чуковский, Маршак или Мандельштам. Именно ювелирной работой с ансамблем как с единым целым отличается режиссерский почерк Марии Шорстовой, которая поставила первую часть триптиха.

О чем спектакль? О любви и ненависти, о смерти и вечности, об ироническом отношении к себе, Шекспиру и театру вообще. Мы не стали бы говорить об иронии – какая ирония, любовь и смерть – это так серьезно, если бы не вторая часть спектакля, где звучит песня Офелии на мотив «эх раз, еще раз!» и вся шекспировская фабула доведена до абсурда…