Пт, 5.04.2019
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  • airBaltic увеличила количество рейсов в любимую туристами страну

airBaltic увеличила количество рейсов в любимую туристами страну

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Самолет airBaltic. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic с июня увеличит количество рейсов между Ригой и Рейкьявиком (Исландия) до трех в неделю, сообщили агентству BNS в авиакомпании.

airBaltic возобновит сезонные прямые рейсы по маршруту Рига-Рейкьявик 25 мая 2019 года.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил: "Начиная третий летний сезон, когда мы предлагаем прямые рейсы в Рейкьявик, мы видим большой спрос со стороны пассажиров. Благодаря дополнительным рейсам и большей вместимости современных самолетов Airbus A220-300 мы этим летом предложим на этом маршруте на 29% больше мест".

На рейсах между Ригой и Рейкьявиком будет использоваться самолет Airbus A220-300, полет займет 3 часа 55 минут.

airBaltic обеспечивает полеты из Риги, Таллина и Вильнюса более чем в 70 пунктов назначения, предлагая удобные соединения из Риги с большим количеством пунктов назначения своей маршрутной сети в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке.

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