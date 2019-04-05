airBaltic увеличила количество рейсов в любимую туристами страну

airBaltic возобновит сезонные прямые рейсы по маршруту Рига-Рейкьявик 25 мая 2019 года.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил: "Начиная третий летний сезон, когда мы предлагаем прямые рейсы в Рейкьявик, мы видим большой спрос со стороны пассажиров. Благодаря дополнительным рейсам и большей вместимости современных самолетов Airbus A220-300 мы этим летом предложим на этом маршруте на 29% больше мест".

На рейсах между Ригой и Рейкьявиком будет использоваться самолет Airbus A220-300, полет займет 3 часа 55 минут.