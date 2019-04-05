airBaltic увеличила количество рейсов в любимую туристами страну

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic с июня увеличит количество рейсов между Ригой и Рейкьявиком (Исландия) до трех в неделю, сообщили агентству BNS в авиакомпании.
airBaltic возобновит сезонные прямые рейсы по маршруту Рига-Рейкьявик 25 мая 2019 года.
Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил: "Начиная третий летний сезон, когда мы предлагаем прямые рейсы в Рейкьявик, мы видим большой спрос со стороны пассажиров. Благодаря дополнительным рейсам и большей вместимости современных самолетов Airbus A220-300 мы этим летом предложим на этом маршруте на 29% больше мест".
На рейсах между Ригой и Рейкьявиком будет использоваться самолет Airbus A220-300, полет займет 3 часа 55 минут.
airBaltic обеспечивает полеты из Риги, Таллина и Вильнюса более чем в 70 пунктов назначения, предлагая удобные соединения из Риги с большим количеством пунктов назначения своей маршрутной сети в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке.