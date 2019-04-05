Моуринью рассматривает предложения «Интера» и «Ромы»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью летом может вернуться в чемпионат Италии, где ранее он возглавлял «Интер», передает sports.ru.
Португалец контактирует с руководством миланского клуба, а также «Ромы», сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Римляне общались с Моуринью по телефону, но переговоры находятся на начальной стадии.
По данным Tuttomercatoweb, Моуринью согласился снизить требования по зарплате в «Интере» с 10 миллионов евро в год до 8 млн. Его кандидатуру поддерживает вице-президент «нерадзурри» Хавьер Дзанетти.
При этом генеральный директор «Интера» Беппе Маротта склоняется к назначению бывшего главного тренера «Челси» и сборной Италии Антонио Конте.