Пт, 5.04.2019
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Моуринью рассматривает предложения «Интера» и «Ромы»

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Jose Mourinho juhendas Manchester Unitedit kaks ja pool aastat.

ФОТО: Andrew Matthews/PA Wire/PA Images/Scanpix

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью летом может вернуться в чемпионат Италии, где ранее он возглавлял «Интер», передает sports.ru.

Португалец контактирует с руководством миланского клуба, а также «Ромы», сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Римляне общались с Моуринью по телефону, но переговоры находятся на начальной стадии.

По данным Tuttomercatoweb, Моуринью согласился снизить требования по зарплате в «Интере» с 10 миллионов евро в год до 8 млн. Его кандидатуру поддерживает вице-президент «нерадзурри» Хавьер Дзанетти.

При этом генеральный директор «Интера» Беппе Маротта склоняется к назначению бывшего главного тренера «Челси» и сборной Италии Антонио Конте.

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