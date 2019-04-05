Фото: выставлена на продажу жизнерадостная квартира в Каламая

Очень часто, когда в объявлении о продаже недвижимости объект назван светлым, - это только слова. Однако в квартире на улице Гранийди действительно много света: не только благодаря многочисленным окнам, но и из-за светлых тонов в интерьере.

ФОТО: KV.EE

Квартира располагается на двух уровнях: на втором и третьем этажах. На нижнем - кухня-гостиная и чулан, который можно перестроить в туалет. Kухня оборудована мебелью со встроенной техникой, включая посудомоечную машину.

ФОТО: KV.EE

На верхнем этаже - две спальни и ванная. В ванной имеются и ванна, и душ, а также встроенная стиральная машина с сушилкой.

В одной из спален с высокими потолками вместительный шкаф-купе. Подобный шкаф находится и в прихожей.

ФОТО: KV.EE

Из многочисленных окон открывается вид на яблоневый сад. Во дворе подстрижен газон, есть игровая детская площадка и место для гриля, а также парковочные места, которыми пользуются в соответствии с нотариально заверенным соглашением.

ФОТО: KV.EE

В цокольном этаже есть кладовая и место для хранения велосипедов и колясок, принадлежащих жильцам всего дома.