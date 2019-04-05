Прокуратура попробует лишить Калева Калло депутатской неприкосновенности

Государственная прокуратура собирается ходатайствовать перед парламентом о лишении депутатской неприкосновенности обвиняемого в пособничестве получению и даче взяток Калева Калло, передает rus.err.ee.
"Поскольку теперь известно, что Калев Калло не отказался от своего депутатского мандата, прокуратура проведет необходимые действия для продолжения разбирательства", - цитирует в пятницу, 5 апреля, портал новостей вещания пресс-секретаря Госпрокуратуры Олю Кивистик.
По ее словам, обоснованное ходатайство о лишении Калева Калло иммунитета представит генеральный прокурор или канцлер права. Когда конкретно это произойдет, пока не сообщается.
Если парламент решит не лишать Калева Калло депутатской прикосновенности, то уголовное производство против него будет приостановлено.