Прокуратура попробует лишить Калева Калло депутатской неприкосновенности

"Поскольку теперь известно, что Калев Калло не отказался от своего депутатского мандата, прокуратура проведет необходимые действия для продолжения разбирательства", - цитирует в пятницу, 5 апреля, портал новостей вещания пресс-секретаря Госпрокуратуры Олю Кивистик.

По ее словам, обоснованное ходатайство о лишении Калева Калло иммунитета представит генеральный прокурор или канцлер права. Когда конкретно это произойдет, пока не сообщается.