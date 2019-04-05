Фото и видео: Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

"Мы использовали несколько способов выявления психоактивных веществ в организме. Это были и быстрые тесты, результаты которых я уже имею возможность обнародовать: ни одного психоактивного вещества найдено не было", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве. Слова медика приводит "Интерфакс".

По словам Владимира Ярого, в течение ближайших двух часов будут готовы результаты более основательного исследования, проведенного при помощи масс-селективного газового хроматографа. Он отметил, что после этого анализа у врачей будет полная информация о наличии или отсутствии алкоголя в крови президента, передает Newsru.com.

Ярый добавил что экспертиза с волосяным фолликулом - более длительная. "По предварительной информации, эта процедура может длиться до двух недель. Но мы будем прилагать все усилия, чтобы эту процедуру сократить", - сказал он.

По словам специалиста, исследование для главы государства проведут четыре медицинских учреждения Киева: два из них - частные и два - коммунальной формы собственности (собственности территориальной общины). Исследование проводят клиника "Борис Медиком", больница скорой помощи, Киевская наркологическая больница и клиника "Евролаб", передает РИА "Новости".

Проведения таких анализов потребовал другой кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в своем видеообращении к Порошенко, опубликованном 3 апреля вечером. Он подчеркнул, что кандидаты должны доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

"Стране нужен здоровый президент. В знак уважения как минимум к трети граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа. Думайте", - заявил Зеленский.

Президент Украины Петр Порошенко принял вызов и поддержал предложение своего политического соперника по поводу проверки на наркотики.

"Дебаты - это не страшно. Это нормальная политическая традиция. И за свою жизнь я не раз принимал вызовы, и не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов. Смотрел в их глаза и не отводил взгляд. Таким должен быть президент и верховный главнокомандующий. Не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь - это некрасиво! Будьте мужиком! Приходите на дебаты. Стадион так стадион. Я жду", - сказал Петр Порошенко в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

По словам Порошенко, он считает целесообразным внести изменения в законодательство, сделав обязательной для кандидатов на пост главы государства сдачу анализов на предмет отсутствия алкогольной и наркотической зависимости.

"Я с большим пониманием и одобрением отнесся к предложению теперь уже господина Зеленского (Владимир Зеленский - соперник Порошенко, почти в два раза опередивший его в первом туре выборов. - Прим. "Интерфакса") по медицинскому освидетельствованию относительно отсутствия алкогольной и наркотической зависимости. Две ключевые позиции: это должны быть независимые и сертифицированные медицинские учреждения", - сказал он журналистам в пятницу в НСК "Олимпийский" после сдачи таких анализов в медпункте комплекса.

Порошенко подчеркнул, что сразу же дал разрешение на проведение исследований. "Я даже не знаю, какие клиники, четыре или пять, они разные (брали образцы на анализы. - Прим. "Интерфакса"), - добавил он. - Я считаю, что это абсолютно необходимая позиция. Я бы внес соответствующие изменения в законодательство, сделав бы эту процедуру обязательной, потому что вопрос отсутствия алкогольной и наркотической зависимости у кандидата и будущего президента - это вопрос национальной безопасности... Это вопрос, важный для общества".

По итогам обработки 100% электронных протоколов, в первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, действующий президент Порошенко - 15,95%. В первую пятерку кандидатов также вошли Юлия Тимошенко (13,40%), лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко (11,67%) и экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко (6,91%).