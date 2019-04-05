Процесс века: перед судом предстали предполагаемые главари преступной группировки

Сегодня в Харьюский уездный суд вызвали Хуберта Хирва, Павла Гаммера и обвиняемого в принадлежности к преступному объединению Ардо Вильбре.

Согласно обвинению, Хуберт Хирв и Павел Гаммер с 2008 года руководили преступным объединением, деятельность которого была направлена на совершение экономических преступлений с целью извлечения материальной выгоды.

По словам госпрокурора Кати Рейтсак, преступное объединение посредством находившихся под его контролем фирм занималось обширной налоговой преступной деятельностью. «Значительную долю налоговой преступной деятельности составляли систематически выплачивавшиеся в ресторанных предприятия руководителей преступного объединения зарплаты в конвертах. Материальная выгода, бывшая целью объединения, достигалась с помощью совершавшихся в качестве побочной деятельности коррупционных и имущественных преступлений. Наряду с извлечением материальной выгоды преступное объединение также занималось частной слежкой и незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и глушителей», - сказала Рейтсак.