Процесс века: перед судом предстали предполагаемые главари преступной группировки
Перед Харьюским уездным судом предстали участники так называемого «судебного процесса века» Хуберт Хирве и Павел Гаммер. Всего по этому делу обвинение предъявлено 22 людям и четырем предприятиям, в том числе предполагаемому лидеру преступного мира Ахмеду Оздоеву и присяжному адвокату Виктору Сяргава, сообщает Postimees.
Сегодня в Харьюский уездный суд вызвали Хуберта Хирва, Павла Гаммера и обвиняемого в принадлежности к преступному объединению Ардо Вильбре.
Согласно обвинению, Хуберт Хирв и Павел Гаммер с 2008 года руководили преступным объединением, деятельность которого была направлена на совершение экономических преступлений с целью извлечения материальной выгоды.
По словам госпрокурора Кати Рейтсак, преступное объединение посредством находившихся под его контролем фирм занималось обширной налоговой преступной деятельностью. «Значительную долю налоговой преступной деятельности составляли систематически выплачивавшиеся в ресторанных предприятия руководителей преступного объединения зарплаты в конвертах. Материальная выгода, бывшая целью объединения, достигалась с помощью совершавшихся в качестве побочной деятельности коррупционных и имущественных преступлений. Наряду с извлечением материальной выгоды преступное объединение также занималось частной слежкой и незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и глушителей», - сказала Рейтсак.
Хирв и Гаммер обвиняются в руководстве преступным объединением, частной слежке, даче взяток в частном секторе, сокрытии налоговых обязанностей, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боеприпасами и глушителями и обращении с запрещенным для гражданского обращения оружием.