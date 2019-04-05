В Дании построят самый высокий небоскреб в Западной Европе

Небоскреб расположится в городке Бранде, население которого составляет около 7 тыс. человек, а девелопером проекта будет производитель одежды Bestseller – в Бранде расположена штаб-квартира компании.

Как сообщает издание Dezeen, разрешение на строительство небоскреба было получено в марте, а завершить его возведение планируется в 2023 году. Свое лидерство в рейтинге самых высоких зданий Западной Европы новому небоскребу уступит лондонская 307,5-метровая башня Shard. Однако до рекорда 462-метрового "Лахта-Центра" в Санкт-Петербурге Bestseller Tower будет далеко.

По плану в Bestseller Tower расположатся отель, конференц-зал, магазины и офисы, а вокруг появится комплекс других зданий. Свой магазин в небоскребе откроет и Bestseller.