В Дании построят самый высокий небоскреб в Западной Европе

Датская архитектурная компания Dorte Mandrup Arkitekter спроектировала 320-метровый небоскреб Bestseller Tower, который должен стать самым высоким в Западной Европе, передает Realty.newsru.com.
Небоскреб расположится в городке Бранде, население которого составляет около 7 тыс. человек, а девелопером проекта будет производитель одежды Bestseller – в Бранде расположена штаб-квартира компании.
Как сообщает издание Dezeen, разрешение на строительство небоскреба было получено в марте, а завершить его возведение планируется в 2023 году. Свое лидерство в рейтинге самых высоких зданий Западной Европы новому небоскребу уступит лондонская 307,5-метровая башня Shard. Однако до рекорда 462-метрового "Лахта-Центра" в Санкт-Петербурге Bestseller Tower будет далеко.
По плану в Bestseller Tower расположатся отель, конференц-зал, магазины и офисы, а вокруг появится комплекс других зданий. Свой магазин в небоскребе откроет и Bestseller.
Напомним, в 2018 году в мире построили 143 здания выше 200 метров. При этом по числу супервысотных зданий (выше 300 метров) 2018 год стал рекордным – в мире построили 18 таких небоскребов. Основная доля новых высотных зданий пришлась на Китай, где построили 88 новых небоскребов: страна четвертый год подряд удерживает лидерство по самым высоким новостройкам. В частности, самым высоким построенным в нынешнем году зданием стала 528-метровая башня Citic в Пекине. На втором месте в свежем рейтинге находятся США (13 новых небоскребов), а на третьем – ОАЭ с 10 высотками.