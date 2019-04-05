Ситуацию с Кокориным назвали "за гранью понимания"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о деле форварда Александра Кокорина, передает Sports.ru.
«Я бы очень хотел его возвращения в футбол. Не знаю, насколько ему будет тяжело, учитывая операцию, насколько быстро он сможет вернуться. Я в это верю.
Как Сергей Семак я желаю ему скорейшего возвращения. Эта ситуация переходит все грани понимания с точки зрения человеческого понимания. Давайте за каждую драку всех сажать на год – тогда все будет ясно и понятно. Почему это дело стало показательным – большая загадка.
Надеюсь, что клуб будет всячески поддерживать Кокорина. Надеюсь, что когда ситуация разрешится, первым клубом, с которым он будет разговаривать по поводу продолжения карьеры, будет «Зенит». Я бы очень этого хотел», – сказал Семак.