Ситуацию с Кокориным назвали "за гранью понимания"

«Я бы очень хотел его возвращения в футбол. Не знаю, насколько ему будет тяжело, учитывая операцию, насколько быстро он сможет вернуться. Я в это верю.

Как Сергей Семак я желаю ему скорейшего возвращения. Эта ситуация переходит все грани понимания с точки зрения человеческого понимания. Давайте за каждую драку всех сажать на год – тогда все будет ясно и понятно. Почему это дело стало показательным – большая загадка.