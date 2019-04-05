Сависаар: русские депутаты-центристы могли бы не допустить появления коалиции с EKRE

Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар рассказал, как можно не допустить появления новой правительственной коалиции, которую создают центристы, EKRE и «Отечество».
По его словам, для этого было бы достаточно голосов русскоязычных депутатов-центристов, передает Rus.ERR.
«У русских депутатов столько голосов, сколько нужно. В парламентской фракции Центристской партии есть Кравченко, Стальнухин, Юферева, Репинский, Дмитриев и Корб. Добавим к ним Кальюлайда и получим семь человек, от чьих голосов зависит, будет создана эта коалиция или нет», - написал в пятницу, 5 апреля, Эдгар Сависаар на своей странице в Facebook.
Отметим, что к настоящему моменту подсчеты Эдгара Сависаара неверны, поскольку сегодня днем Раймонд Кальюлайд заявил о выходе из Центристской партии.