Пт, 5.04.2019
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Сависаар: русские депутаты-центристы могли бы не допустить появления коалиции с EKRE

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Эдгар Сависаар.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар рассказал, как можно не допустить появления новой правительственной коалиции, которую создают центристы, EKRE и «Отечество».

По его словам, для этого было бы достаточно голосов русскоязычных депутатов-центристов, передает Rus.ERR.

«У русских депутатов столько голосов, сколько нужно. В парламентской фракции Центристской партии есть Кравченко, Стальнухин, Юферева, Репинский, Дмитриев и Корб. Добавим к ним Кальюлайда и получим семь человек, от чьих голосов зависит, будет создана эта коалиция или нет», - написал в пятницу, 5 апреля, Эдгар Сависаар на своей странице в Facebook.

Отметим, что к настоящему моменту подсчеты Эдгара Сависаара неверны, поскольку сегодня днем Раймонд Кальюлайд заявил о выходе из Центристской партии.

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