Сависаар: русские депутаты-центристы могли бы не допустить появления коалиции с EKRE

По его словам, для этого было бы достаточно голосов русскоязычных депутатов-центристов, передает Rus.ERR .

«У русских депутатов столько голосов, сколько нужно. В парламентской фракции Центристской партии есть Кравченко, Стальнухин, Юферева, Репинский, Дмитриев и Корб. Добавим к ним Кальюлайда и получим семь человек, от чьих голосов зависит, будет создана эта коалиция или нет», - написал в пятницу, 5 апреля, Эдгар Сависаар на своей странице в Facebook.