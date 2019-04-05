Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2015-й

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Знаковым сооружением 2015-го года назван мост Ихасте. Эскизный проект: проектировщик Инга Кярг, архитектор Юсси Терваоя (АО Ramboll), 2010. Проектировщик моста: Юхан Иднурм и Сийм Иднурм (Ehituse ja Tarkvara Inseneribüroo OÜ), 2012-2014. Проектировщик дороги: Toner-Projekt OÜ, 2012-2014. Генеральный подрядчик строительства: TREF AS, 2012-2015. Бетонные работы: K-Most AS. Бетон: Rudus AS. Опалубка: Doka Eesti OÜ. Асфальтовые работы: TREF AS, Teede REV-2 AS, Lemminkäinen Eesti AS.
Титул - лучшее бетонное сооружение 2015 года.
Являющийся ключевым местом кольцевой дороги с восточной стороны города Тарту мост Ихасте со своими девятью проемами – один из самых масштабных мостов в Эстонии. Мост выделяется как своей конструкционной сложностью, так и инновационным строительно-технологическим подходом. В ходе строительства основного 90-метрового проема впервые в странах Балтии для изготовления железобетонной конструкции использовалась консольная подвесная опалубка.