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  • Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2015-й

Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2015-й

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ФОТО: In Nomine

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.

Знаковым сооружением 2015-го года назван мост Ихасте. Эскизный проект: проектировщик Инга Кярг, архитектор Юсси Терваоя (АО Ramboll), 2010. Проектировщик моста: Юхан Иднурм и Сийм Иднурм (Ehituse ja Tarkvara Inseneribüroo OÜ), 2012-2014.                                                                             Проектировщик дороги: Toner-Projekt OÜ, 2012-2014.                                               Генеральный подрядчик строительства: TREF AS, 2012-2015.                                   Бетонные работы: K-Most AS.                                                                               Бетон: Rudus AS.                                                                                                 Опалубка: Doka Eesti OÜ.                                                                                   Асфальтовые работы: TREF AS, Teede REV-2 AS, Lemminkäinen Eesti AS.

Титул - лучшее бетонное сооружение 2015 года.

ФОТО: In Nomine

Являющийся ключевым местом кольцевой дороги с восточной стороны города Тарту мост Ихасте со своими девятью проемами – один из самых масштабных мостов в Эстонии. Мост выделяется как своей конструкционной сложностью, так и инновационным строительно-технологическим подходом. В ходе строительства основного 90-метрового проема впервые в странах Балтии для изготовления железобетонной конструкции использовалась консольная подвесная опалубка.

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