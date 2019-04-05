Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2015-й

Являющийся ключевым местом кольцевой дороги с восточной стороны города Тарту мост Ихасте со своими девятью проемами – один из самых масштабных мостов в Эстонии. Мост выделяется как своей конструкционной сложностью, так и инновационным строительно-технологическим подходом. В ходе строительства основного 90-метрового проема впервые в странах Балтии для изготовления железобетонной конструкции использовалась консольная подвесная опалубка.