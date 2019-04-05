Пт, 5.04.2019
Я встречался с Мартом Хельме – что бы он ни говорил на публике, он не любит русских. Абдул Тюрей
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Анастасия Коваленко потратила на предвыборную рекламу более 40 000 евро, в Рийгикогу не попала

Анастасия Коваленко потратила на предвыборную рекламу более 40 000 евро, в Рийгикогу не попала

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Анастасия Коваленко.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Кандидаты победившей на выборах Партии реформ потратила на предвыборную рекламу более 28 000 евро. Социал-демократы, потерявшие больше всего мест среди прошедших в парламент партий, заплатили за предвыборную рекламу более 68 000 евро, передает Rus.ERR.

Кандидаты от Партии реформ потратила на на предвыборную рекламу 28 851 евро.

Кандидаты от Социал-демократической партии потратили на предвыборную рекламу 68 861 евро. Социал-демократ Анастасия Коваленко потратила на предвыборную рекламу 41 315 евро и набрала 357 голосов, в парламент она не попала.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ