Анастасия Коваленко потратила на предвыборную рекламу более 40 000 евро, в Рийгикогу не попала

Кандидаты победившей на выборах Партии реформ потратила на предвыборную рекламу более 28 000 евро. Социал-демократы, потерявшие больше всего мест среди прошедших в парламент партий, заплатили за предвыборную рекламу более 68 000 евро, передает Rus.ERR.
Кандидаты от Партии реформ потратила на на предвыборную рекламу 28 851 евро.
Кандидаты от Социал-демократической партии потратили на предвыборную рекламу 68 861 евро. Социал-демократ Анастасия Коваленко потратила на предвыборную рекламу 41 315 евро и набрала 357 голосов, в парламент она не попала.