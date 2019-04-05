Анастасия Коваленко потратила на предвыборную рекламу более 40 000 евро, в Рийгикогу не попала

Кандидаты победившей на выборах Партии реформ потратила на предвыборную рекламу более 28 000 евро. Социал-демократы, потерявшие больше всего мест среди прошедших в парламент партий, заплатили за предвыборную рекламу более 68 000 евро, передает Rus.ERR.