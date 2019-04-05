IKEA приступила к поиску первых сотрудников в Эстонии

Из руководящих должностей этот торговый гигант ищет менеджера по персоналу, менеджера пункта выдачи заказов и менеджера по торговому потоку, выясняется из объявления.

Кроме того, фирма нуждается в переводчике (английский-эстонский-английский) и бухгалтере.

Рабочие места будут находиться в пункте выдачи заказов по адресу Петербури-теэ, 66 в Таллинне, CV можно подавать до 14 апреля.

Это только первые рабочие места, подтвердил BNS руководитель по вопросам розничной торговли IKEA в странах Балтии Йоханес Йоханесон, всего предприятие наберет команду из 30-40 человек.

Электронным магазином IKEA будет мобильный интернет-сайт, который предоставит возможность делать покупки, как с помощью компьютера, так и планшета или смартфона.

Место для принятия заказов и выдачи товаров займет около 6000 квадратных метров, из которых 1500 квадратных метров будут предназначены для экспозиционных комнат и услуг по планированию мебели, а также консультаций.

Сейчас в Балтийских странах действуют два магазина IKEA - в Вильнюсе и Риге, а также еще два пункта выдачи и заказа товаров в Литве.