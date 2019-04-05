Картина дня: выход Кальюлайда из партии, предложение президента Кае Каллас и судебный процесс века

Президент Кальюлайд предложила Кае Каллас стать премьер-министром

Сегодня в Кадриорге президент Керсти Кальюлайд выдвинула кандидатом на пост премьер-министра председателя Партии реформ Каю Каллас. Читать далее...

Раймонд Кальюлайд покидает Центристскую партию

Вчера Раймонд Кальюлайд вместе с другими новыми членами парламента в зале Рийгикогу принес присягу. Сегодня на пресс-конференции он сообщил, что покидает ряды Центристской партии. Читать далее...

Аудит коррупции: близкая подруга Кылварта получила от города дотации на 50 проектов

Хороший друг и однопартиец бывшего вице-мэра Таллинна по вопросам спорта, нынешнего председателя городского собрания и вероятного будущего мэра столицы Михаила Кылварта (Центристская партия) Илона Узлова почти за два года получила от городской управы в виде дотаций 400 000 евро. Читать далее...

"Не ради выгоды": Кальюлайд назвала причины своей встречи с Путиным

Президент Керсти Кальюлайд отметила, что цель ее планирующейся встречи с президентом России Владимиром Путиным: возобновить отношения между двумя соседствующими государствами, и нет смысла искать в этом визите какой-то задней мысли. Читать далее...​

Новый спикер Рийгикогу осудил предстоящую поездку Кальюлайд в Москву

Новоиспеченный спикер Рийгикогу, вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас критически отнесся к плану президента Керсти Кальюлайд посетить с рабочим визитом Москву и встретиться с Владимиром Путиным. Читать далее...

В Госдуме России предложили исключить Эстонию из ООН

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из состава организации. Читать далее...

Процесс века: перед судом предстали предполагаемые главари преступной группировки

Перед Харьюским уездным судом предстали участники так называемого «судебного процесса века» Хуберт Хирве и Павел Гаммер. Всего по этому делу обвинение предъявлено 22 людям и четырем предприятиям, в том числе предполагаемому лидеру преступного мира Ахмеду Оздоеву и присяжному адвокату Виктору Сяргава. Читать далее...

Рейн Рауд: русский избиратель способен проглотить больше обмана, чем эстонский

Что ждет Эстонию с правительством центристов и праворадикалов? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире известный общественный деятель, бывший ректор Таллиннского университета, писатель Рейн Рауд. Смотрите видеоинтервью!

Фото: в Таллинне появилась огромная свастика из аббревиатуры EKRE

В Таллинне сегодня ночью на фигуре около Художественной академии нарисовали свастику, которая образована из слов «EKRE». Читать далее...

Фото: задержание наркодилеров в Маарду

За последние две недели полицейские службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Пыхьяской префектуры задержали в городе Маарду двух продавцов конопли. Читать далее...

Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку