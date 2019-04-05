Пассажир закинул мелочь в двигатель самолета на счастье и сел в тюрьму

Житель Китая под никнеймом Ксиа собирался вылететь с женой и четырехмесячной дочерью в город Урумчи. В честь первого полета ребенка мужчина решил кинуть несколько монет в двигатель: по его словам, это действо должно было принести удачу и обеспечить безопасность в путешествии.

Монеты провалились между ступеньками трапа и упали возле двигателя, где впоследствии их отыскали сотрудники авиакомпании. Все происходящее заметил охранник, который и вызвал полицию. Ксиа заключили под стражу на 10 дней за угрозу безопасности пассажиров.

В результате рейс задержали на 40 минут для осмотра самолета.

Отмечается, что большинство жителей Китая искренне верят в приметы и порой совершают необычные поступки. Поскольку более 70 процентов китайцев никогда не летали на самолетах, они пренебрегают правилами безопасности и часто бросают монеты в самолет на удачу.