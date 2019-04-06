Галерея: стильная и необычная квартира в бывших тондиских казармах

На редкость продуманный и стильный интерьер этой квартиры заслуженно получил премию на конкурсе Kodu ja Aed в 2016 году.
Трехъярусная и трехкомнатная квартира площадью 76,8 м2 находится в реновированном здании по адресу Тонди, 51. В квартире, кроме трех комнат, есть баня и две душевые.
Тщательно продуманное пространственное решение интерьера в целом, освещение и многочисленные, но не утомляющие детали дизайна интерьера создают гармоничную атмосферу во всей квартире.
Окна квартиры выходят в зеленый и тихий внутренний дворик, что создают еще большую приватность. Рядом с входной дверью можно расположить маленький уголок для гриля, разбить грядку и посадить там пряные травы и цветы, или растянуть сетку для бадминтона...
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