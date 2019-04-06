Галерея: стильная и необычная квартира в бывших тондиских казармах

Трехъярусная и трехкомнатная квартира площадью 76,8 м2 находится в реновированном здании по адресу Тонди, 51. В квартире, кроме трех комнат, есть баня и две душевые.

Тщательно продуманное пространственное решение интерьера в целом, освещение и многочисленные, но не утомляющие детали дизайна интерьера создают гармоничную атмосферу во всей квартире.

Окна квартиры выходят в зеленый и тихий внутренний дворик, что создают еще большую приватность. Рядом с входной дверью можно расположить маленький уголок для гриля, разбить грядку и посадить там пряные травы и цветы, или растянуть сетку для бадминтона...