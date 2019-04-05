Лаури Хуссар: Эстония не должна посылать в Европарламент разжигающих вражду популистов

В список внесены также лидер партии Кристина Каллас, бывший председатель партии «Отечество» и бывший же министр обороны Маргус Цахкна, а также члены партии Лийна Нормет, Игорь Таро, Трийн Сааг, Каупо Кутсар, Кристийна Тыниссон и Марек Рейнас.

Основной лозунг партии на выборах Eesti on eriline! («Эстония особенная!») сосредоточен на возможности Эстонии показать Европе пример сохранения своих национальных ценностей, обеспечения безопасности и снижения бюрократии и зарегулированности, сообщила партия.

«Эстония особенная. Она - маленькое чудо, которое родилось вопреки местоположению и многим другим обстоятельствам благодаря усилиям эстонского народа. У нас есть, в чем лидировать в Европе. Мы боремся за электронную Европу, научные исследования и разработки мирового класса, за хорошие связи и сильную экономику Европы, за Европу, которая работает над решением проблем изменения климата и над проблемами окружающей среды»,- сказала Кристийна Каллас.

По словам возглавляющего список партии Лаури Хуссара, в Европе происходит кризис ценностей, который может привести к развалу Европейского союза. «“Ээсти 200“ - не политкорректная партия, мы честно говорим о будущем Европы. Эстония - европейский флагман обновления и умных решений. Эстония не должна посылать в Европейский парламент разжигающих вражду популистов. В Европе национализм ненависти и патриотический национализм смешались, как каша и капуста. Мы не согласны с тем, что под ярлыком борьбы с популизмом осуждают весь национализм»,- сказал Хуссар.