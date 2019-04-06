Как понять, что ваш дом находится под угрозой проникновения воров-домушников

Старые двери

Если по каким-то причинам у вашего дома неухоженная и не очень чистая дверь, это говорит ворам, что в дом легко проникнуть. Наоборот, свежепокрашенная и солидная дверь свидетельствует о том, что дом хорошо защищен от воров.

Простой замок

Вам кажется, что все равно, какой у вас замок? Только до того момента, когда кто-то попытается открыть его. Конечно, надежнее поставить второй замок, металлическую дверь и использовать сигнализацию.

Роскошная помойка

Если в вашем мусорном контейнере лежит коробка от нового компьютера или упаковка от телевизора, а также чеки на дорогие покупки, это отличная информация для воров. Думайте, что выбрасываете на помойку!

Темнота

Полная темнота в вашем доме и вокруг него на протяжении некоторого времени - хороший сигнал для воров. Разумно установить освещение по периметру участка, не оставляя укромных уголков.

Безопасный периметр

Если под вашими окнами пышная растительность, имейте в виду, что она может стать хорошим наблюдательным пунктом для воров. Высокие деревья около дома могут выполнять ту же функцию. Конечно, никто не заставляет вас полностью уничтожать растения на участке, но все-таки следите за тем, чтобы деревья и кустарники служили вам, а не вашим незваным гостям.

Полный почтовый ящик

Ни в коем случае нельзя забывать о том, что в случае вашего отъезда кто-то должен опустошать ваш почтовый ящик. Нет более явного признака вашего отсутствия дома, чем переполненный почтовый ящик.

Хорошие виды

Если в вашем доме большие окна, имейте в виду, что в них легко заглянуть. Не забывайте задергивать шторы, чтобы злоумышленники не могли определить степень вашего благосостояния, заглянув в окно.