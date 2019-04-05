Украденный велосипед мистическим образом вернулся в эстонский магазин

Магазин благодарит всех, кто участвовал в поимке вора, в том числе - полицию.

"Вор был найден сразу после публикации поста и вчера мистическим образом велосипед вернулся обратно в магазин", - написано в посте. Владелец магазина сообщил Järva Teataja, что велосипед принесли к магазину.

Один из владельцев пайдеского магазина велосипедов Айн Тюрнер рассказал во вторник, что молодой человек решил совершить пробную поездку на велосипеде, но вместо этого уехал. У магазина есть видеозапись того, как он ходит по магазину. Во вторник полиция задержала его.