Пт, 5.04.2019
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  • Украденный велосипед мистическим образом вернулся в эстонский магазин

Украденный велосипед мистическим образом вернулся в эстонский магазин

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Велосипед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Магазин велосипедов в Пайде написал на своей странице в Facebook, что украденный там в четверг велосипед вернули в магазин, передает Järva Teataja.

Магазин благодарит всех, кто участвовал в поимке вора, в том числе - полицию.

"Вор был найден сразу после публикации поста и вчера мистическим образом велосипед вернулся обратно в магазин", - написано в посте. Владелец магазина сообщил Järva Teataja, что велосипед принесли к магазину.

Один из владельцев пайдеского магазина велосипедов Айн Тюрнер рассказал во вторник, что молодой человек решил совершить пробную поездку на велосипеде, но вместо этого уехал. У магазина есть видеозапись того, как он ходит по магазину. Во вторник полиция задержала его.

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