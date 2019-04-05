СМИ: в Эстонии два банка ищут покупателей на ипотечные кредиты

Причиной решения банка Luminor якобы является то, что когда-то клиентам банков Nordea и DNB были предоставлены ипотечные кредиты под особо низкие маржи, которые с учетом нынешней ситуации на рынке перестали быть прибыльными.

Что касается банка Danske, то в феврале этого года Эстония из-за скандала с отмыванием денег указала банку в течение восьми месяцев прекратить деятельность в стране. В конце 2018 года у эстонского филиала Danske Bank было почти 14,7 тысячи вкладчиков и 12,3 тысячи кредитных клиентов, он занимал около семи процентов рынка ипотечного кредитования в Эстонии. Весь его кредитный портфель немного превышает 1 млрд евро, передает BNS.

Luminor: планов продать портфель ипотечных кредитов у нас нет

Одна из крупнейших в странах Балтии финансовая группа Luminor, в которую в странах Балтии объединились подразделения банков Северных стран Nordea и DNB, опровергает сообщения СМИ о ее намерениях хотя бы частично уменьшить свой портфель ипотечных кредитов в Эстонии.

"Слухи и спекуляции мы не комментируем, однако можем подтвердить, что у нас нет планов продать свой портфель ипотечных кредитов", - сказала BNS менеджер по коммуникациям подразделения банка Luminor в Литве Гедре Бельските.