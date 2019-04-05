Пт, 5.04.2019
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В Ида-Вируской центральной больнице построят новый корпус

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Ида-Вируская центральная больница.

ФОТО: Toomas Huik / PM/SCANPIX BALTICS

В Ида-Вируской центральной больнице собираются построить новый корпус: там будут находиться палаты большинства отделений больницы, кабинет ангиографии, где будут проводить процедуры инвазивной кардиологии, лаборатория, радиодиагностика.

В общей сложности будет обновлена инфраструктура 11 лечебных подразделений. Новый корпус, который будет занимать площадь 9000 квадратных метров, построят к 2023 году, передает Rus.ERR.

Также обновят больничный корпус G. Строительство нового и ремонт старого корпуса может обойтись в 30 млн евро, из этой суммы чуть больше половины получат от Европейского фонда регионального развития (ERF), оставшиеся деньги добавят государство и Ида-вируская центральная больница.

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