В Ида-Вируской центральной больнице построят новый корпус

В Ида-Вируской центральной больнице собираются построить новый корпус: там будут находиться палаты большинства отделений больницы, кабинет ангиографии, где будут проводить процедуры инвазивной кардиологии, лаборатория, радиодиагностика.
В общей сложности будет обновлена инфраструктура 11 лечебных подразделений. Новый корпус, который будет занимать площадь 9000 квадратных метров, построят к 2023 году, передает Rus.ERR.
Также обновят больничный корпус G. Строительство нового и ремонт старого корпуса может обойтись в 30 млн евро, из этой суммы чуть больше половины получат от Европейского фонда регионального развития (ERF), оставшиеся деньги добавят государство и Ида-вируская центральная больница.