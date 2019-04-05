В Ида-Вируской центральной больнице построят новый корпус

В общей сложности будет обновлена инфраструктура 11 лечебных подразделений. Новый корпус, который будет занимать площадь 9000 квадратных метров, построят к 2023 году, передает Rus.ERR .

Также обновят больничный корпус G. Строительство нового и ремонт старого корпуса может обойтись в 30 млн евро, из этой суммы чуть больше половины получат от Европейского фонда регионального развития (ERF), оставшиеся деньги добавят государство и Ида-вируская центральная больница.