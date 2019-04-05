Карилайд: Раймонд Кальюлайд обманул избирателей, родную партию и самого себя

«То, что Кальюлайд вышел из партии и из фракции, никого не удивило, однако этим шагом он обманул как своих избирателей и свою родную партию, так и самого себя», - заявил Карилайд в переданном BNS пресс-релизе.

По словам Карилайда, Кальюлайд должен учесть, что первым номером в избирательном округе он оказался будучи кандидатом от Центристской партии, в предвыборную кампанию которого партия вложила и деньги, и время.

«Хотя Кальюлайд может так и не считать, очень многие из поданных за него голосов на самом деле были выражением признательности и поддержки нашей партии и нашим целям, а не его личным качествам. Решение Кальюлайда уйти на следующий день после вступления в должность депутата в Рийгикогу, к сожалению, свидетельствует только о том, что сделанные им в последние недели заявления о принципиальности и этичности были всего лишь прикрытием для реализации его собственных политических амбиций», — считает Карилайд.

По его мнению, хотя такого и не случится, Кальюлайд мог бы продемонстрировать, что за его риторикой стоят принципы и покинуть Рийгикогу.

По словам заместителя председателя Центристской партии, странно, что Кальюлайд решил уйти до того, как будет обнародовано коалиционное соглашение. «По сути дела, своим сегодняшним решением Кальюлайд показал, что его не интересует, собирается ли и каким образом Центристская партия продолжить начатое ею сбалансированное региональное развитие, повышение благосостояния людей, развитие сельского хозяйства, отстаивание качественной системы здравоохранения. Уход Кальюлайда под окно (место в Рийгикогу для вышедших из фракции депутатов — BNS) обрадует только Партию реформ», — подчеркнул Карилайд.