Пт, 5.04.2019
В Европейском союзе нет диктата одной идеологии и уже тем более одной партии. Кармо Тюйр
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Мэр-революционер и министр дорог: в Нарве почтили память нарвитян-участников Учредительного собрания 1919 года

Мэр-революционер и министр дорог: в Нарве почтили память нарвитян-участников Учредительного собрания 1919 года

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

На памятной церемонии выступил хор Нарвской музыкальной школы

ФОТО: Николай Андреев

В Нарве прошла памятная церемония в честь двух жителей города, которые участвовали в работе Учредительного собрания сто лет назад. 5-7 апреля 1919 года проходили выборы этого представительного органа, который больше года, до принятия Конституции и выборов Рийгикогу, фактически выполнял функции парламента.

По случаю столетия создания первого демократического представительного органа Эстонской Республики сегодня были зажжены свечи в 120 местах страны в память о депутатах, избранных тогда от этих населенных пунктов.

В Нарве на скромное мероприятие собрались около двадцати человек, в основном, пожилые горожане, а также руководители городского Отдела культуры. Для собравшихся выступил хор Нарвской музыкальной школы, а затем были зажжены две свечи - в память Эдуарда Сякка и Роберта Астрема, двух нарвитян, участвовавших в Учредительном собрании.

Ведущим памятной церемонии выступила директор Эстонской гимназии Ута Кроон-Ассафрей. Она познакомила собравшихся с биографиями первых парламентариев от Нарвы.

Эдуард Сякк родился в семье фабричного мастера, получил профессию инженера в столичном Петербурге, а после работал текстильной “столице” России - в Иваново, после возвращения в Эстонию был министром дорог, затем предпринимателем. В 40-м году был арестован за антисоветскую деятельность и умер в лагере в Новосибирске.

Роберт Астрем родился в семье рабочего, также учился в Санкт-Петербурге, но на слесаря, после чего работал в Петербурге и Москве. Вступил в партию РСДРП и активно включился в революционную деятельность, за что сидел в тюрьме. Вернувшись в Нарву, работал журналистом в газетах, а после революции был начальником отделения милиции. В первой Эстонской республике стал мэром Нарвы, затем руководил тюрьмой и занимал различные должности в других городах, был депутатом Рийгикогу. Умер в 41-м году своей смертью.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ