Мэр-революционер и министр дорог: в Нарве почтили память нарвитян-участников Учредительного собрания 1919 года

По случаю столетия создания первого демократического представительного органа Эстонской Республики сегодня были зажжены свечи в 120 местах страны в память о депутатах, избранных тогда от этих населенных пунктов.

В Нарве на скромное мероприятие собрались около двадцати человек, в основном, пожилые горожане, а также руководители городского Отдела культуры. Для собравшихся выступил хор Нарвской музыкальной школы, а затем были зажжены две свечи - в память Эдуарда Сякка и Роберта Астрема, двух нарвитян, участвовавших в Учредительном собрании.

Ведущим памятной церемонии выступила директор Эстонской гимназии Ута Кроон-Ассафрей. Она познакомила собравшихся с биографиями первых парламентариев от Нарвы.

Эдуард Сякк родился в семье фабричного мастера, получил профессию инженера в столичном Петербурге, а после работал текстильной “столице” России - в Иваново, после возвращения в Эстонию был министром дорог, затем предпринимателем. В 40-м году был арестован за антисоветскую деятельность и умер в лагере в Новосибирске.