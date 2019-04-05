Пт, 5.04.2019
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Дональд Туск готов отсрочить Брекзит на год

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Брекзит.

ФОТО: Jeff Moore / Jeff Moore/PA Images

Председатель Европейского Совета Дональд Туск собирается в пятницу, 5 апреля, предложить 27 странам-участницам Европейского Союза предоставить Великобритании новую отсрочку Брекзита - на 12 месяцев - для подготовки договора, регулирующего отношения Лондона и Брюсселя после их "развода", передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила 5 апреля в Брюссель письмо с просьбой отложить Брекзит до 30 июня. В письме отмечено также, что Великобритания будет готовиться к участию в выборах в Европарламент, намеченных на конец мая текущего года.

Если 27  стран ЕС на внеочередном саммите 10 апреля единогласно выскажутся за новую отсрочку Брекзита, Брюссель согласится пойти на этот шаг. В противном случае выход Соединенного Королевства из состава ЕС состоится 12 апреля "без сделки".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, посещая 4 апреля Ирландию, заявила, что постарается сделать все, чтобы предотвратить нерегулируемый Брекзит.

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