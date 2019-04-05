Квалифицированные иностранные работники ставят крест на мечтах об Америке и смотрят в сторону Канады

Алекс все еще помнит момент, когда ему сказали о том, что, возможно, ему придется покинуть страну, в которой он вырос. Новость стала для него ударом ниже пояса, пишет Business Insider.
После того, как Алекс прожил в Америке почти десять лет, сначала учась в школе-интернате в штате Массачусетс и затем в одном из колледжей штата Коннектикут, он зашел в офис адвоката в конце своего последнего года обучения на степень бакалавра, надеясь на возможность поменять свою временную студенческую визу на постоянный вид на жительство. Он думал, что это будет легко.
Алекс был поражен ответом адвоката, объяснившего ему неважность того, как долго он жил в Соединенных Штатах, как быстро он привык к жизни в Америке или насколько отличными были его оценки в школе.
Если он не мог убедить компанию поручиться за его H-1B визу (виза для временных работников - прим. ред.) - кропотливый процесс, в котором победителя выбирают случайно посредством жребия, который занимает месяцы и часто стоит тысячи долларов - то, вероятно, для него не было никакой другой альтернативы. В какой-то момент адвокат даже пошутила, что если Алекс состоит в серьезных отношениях с девушкой, то вместо подачи на новую визу стоит лучше подумать о женитьбе.
«Не хочу преувеличивать, но я был полностью раздавлен, - рассказал Алекс Business Insider. - Я не говорю о том, что виза была мне обеспечена или гарантирована, но когда адвокат сказала мне о моем положении и объяснила принцип работы системы, то я был полностью раздавлен».
Алекс сказал, что встреча прошла так плохо, что адвокат пожалела его и махнула рукой на плату за консультацию. «Встреча была действительно суровой», - передал молодой человек.
Через некоторое время он сел за компьютер и сделал в Google поисковой запрос: «Как переехать в Канаду?»
«За визу нужно бороться»
Алекс - один из многих квалифицированных и образованных иностранных работников, которые пытались получить желанную визу H-1B в последние годы, которым это не удалось и которые обратили свои надежды в сторону Канады как второго варианта после США.
Он попросил Business Insider упомянуть только его имя и воздержаться от публикации других личных деталей на тот случай, если статья негативно скажется на его ситуации или его способности пересекать границу во время путешествий.
После разочарования, испытанного на встрече с иммиграционным адвокатом, Алексу удалось найти компанию, готовую поручиться за его H-1B визу в 2016 году, но правительство США отказывало два года подряд. Он смог оставаться в стране только благодаря обучению на магистра бизнес-управления, степень которого он получил в декабре 2018 года.
Надеясь на чудо в последний раз, Алекс заполнит своё третье ходатайство на визу в понедельник и присоединится к другим двумстам тысячам человек, которые ежегодно спешат подать заявление в апреле каждого года.
Из десятков тысяч таких же ходатаев, как Алекс, лишь 85 тысяч будут избраны в процессе лотереи, но даже тем, кто выиграет в ней, ничего не гарантировано. Иммиграционные адвокаты и эксперты называют это «ограничениями по выдаче H-1B виз», введенными администрацией Трампа.
Многие работники часто не получают своих виз даже после выигрыша в лотерею и месяцев ожиданий, обычно на основании того, что их профессии не считаются «профильными специальностями» (профессии, для которых предназначена H-1B виза - прим. ред.).
Иммиграционный юрист в международной правовой фирме Withers Риз Джафри рассказал о том, что работать со Службой гражданства и иммиграции США стало гораздо более проблематично при администрации Трампа.
По оценке юриста, больше половины его случаев, связанных с H-1B, задерживаются «просьбами о доказательствах» или запросами RFE (сложный запрос дополнительных документов, на осуществление которого могут потребоваться месяцы и часто заканчивающийся отказом). Джафри получает в два раза больше просьб о RFE, чем он получал пять лет назад.
«И не только по визам H-1B, а по каждому визовому делу, и это при том, что я занимаюсь этим 26 лет, - подмечает Джафри. - Похоже, каждое дело, которое я заполняю, не принимается государственной системой. За каждое нужно бороться, хотя всё должно проходить без проволочек».
Представитель государственной иммиграционной службы сообщил нам, что каждая H-1B заявка оценивается «в индивидуальном порядке», добавляя, что ходатайствующие могут заполнить новые заявления о пересмотре или подать апелляции, если они считают, что их визовые прошения были отвергнуты ошибочно.
«Хотя бы не случайная компьютерная лотерея»
Алекс готовится к очередной подаче документов RFE для обжалования своей визы. Если это не сработает, его запасной план - Канада.
Он уже нанял услуги местного иммиграционного юриста, узнал о жизни в Торонто и начал процесс подачи заявлений. Его первыми шагами будут подача результатов теста на знание английского языка и выписки оценок за период обучения в университете.
Уже на данном этапе Алекс заявил о том, что он был изумлен тем, насколько легче иммиграционный процесс в Канаде.
«Кажется, что все обойдется благоприятно для такого, как я: их система устроена со здравым смыслом, - сказал он. - Я разбираюсь со всеми проблемами в США просто ради трехлетней визы, которая привязана к компании. В Канаде всё связано с постоянным видом на жительство. По моему мнению, канадская система довольно продвинута. В общем она основана на оценке талантов кандидата. Это не какая-то случайная компьютерная лотерея».
В отличие от Америки, квалифицированным иммигрантам в Канаде не нужно быть трудоустроенными или иметь рекомендации от работодателей перед прибытием в страну. Перспективных иммигрантов анализируют на основании балловой системы по условиям программы Express Entry. Если они сумеют заработать достаточное количество баллов, то смогут подать заявку на постоянный вид на жительство, канадский эквивалент грин-карты, который является прямым путем к гражданству.
Самые молодые, хорошо образованные и свободно говорящие на английском языке кандидаты вознаграждаются системой бо́льшим числом баллов, и после они сравниваются с другими кандидатами. Людей, ранг которых превышает определенное значение, приглашают для подачи заявления на постоянный вид на жительство.
Кроме этого, заявки рассматриваются за короткое время: процесс может занять от нескольких недель до шести месяцев.
«Самые талантливые люди будут осуществлять свои амбиции в другой стране»
Канада поторопилась поприветствовать поток отвергнутых Америкой иммигрантов, воспользовавшись все более жесткой иммиграционной политикой Трампа и оттоком молодых талантов из США.
Хотя число людей, не получивших H-1B визу, но попытавших удачу с Канадой, точно неизвестно, в последние годы северный сосед Америки принял целый поток обученных иммигрантов, планируя принять ещё больше.
Премьер-министр Джастин Трюдо не скрывал своего мнения о приглашении заграничных талантов, и его правительство планирует принять ещё 330 тысяч иммигрантов в 2019 году, увеличивая их число в Канаде до одного процента от общего населения страны к 2020 году.
В то же время многие американские компании раздражены бюрократическими барьерами, с которыми им приходится сталкиваться, чтобы нанять новых талантливых сотрудников, пока такие страны, как Канада, пользуются возможностью и набирают людей к себе.
Некоторые компании даже думают о том, чтобы расширить зону своей деятельности до Канады, отчасти из-за простой иммиграционной политики. Согласно отчёту Envoy Global (компания, занимающаяся помощью с оформлением международных рабочих виз - прим. ред.) по иммиграционным тенденциям за 2019 год, 65 процентов американских работодателей считают, что канадская иммиграционная политика более выгодна, чем американская.
По словам Питера Лиру-Муньоса, вице-президента по иммиграционной политике и технологии в Silicon Valley Leadership Group, это не просто маленькая заминка - это тенденция, которая может серьезно навредить американскому бизнесу и уменьшить конкурентоспособность страны на мировом уровне в долгосрочной перспективе.
Несколько исполнительных директоров из Силиконовой долины уже высказывались негативно о политике Трампа, предупреждая о том, что иммиграционная политика его администрации и, в особенности, изменения, связанные с оформлением H-1B визы, мешают бизнесу и вредят конкурентоспособности США.
«Это двухуровневая проблема: во-первых, американским компаниям не дают то, что им нужно для того, чтобы соревноваться с другими предприятиями на глобальном уровне; во-вторых, это подает сигнал о том, что иммигранту тяжело работать в экономике, которая в большой степени полагается на труд иммигрантов, - рассказал Лирой-Муноз. - По этим причинам наша инновационная экономика выглядит менее перспективной. Есть риск того, что лучшие таланты со всего мира выберут другую страну для осуществления амбиций и реализации способностей».
Для многих талантов эта страна - Канада. Алекс говорит, что его приоритетом всё ещё является Америка: страна, в которой он жил с 13 лет. Ему нравится работать в его компании, и он любит своих друзей и их семьи. Многие из них приняли его с распростертыми объятиями, зная, что он был один в Америке и вдали от родителей.
«Я правда считаю, что с иммигрантами, попавшими в такую же ситуацию, как я, поступили несправедливо, потому что мы проводим здесь столько времени, строим здесь жизнь, находимся вдали от наших семей и заводим дружбу со многими людьми, - говорит Алекс. - Когда вы знаете столько людей, вас объединяют связи и отношения, то начинает развиваться ощущение привязанности к месту. Эта страна - больше мой дом, чем мой настоящий дом».
Алекс рассказал о своем страхе того, что после всех его усилий и лет, проведенных в Америке, ему придется вернуться в родную страну, где небольшие шансы для трудоустройства и мало возможностей.
«Я построил свою жизнь в США сам, - сказал он, - и мне даже нечем это доказать».