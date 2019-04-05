Квалифицированные иностранные работники ставят крест на мечтах об Америке и смотрят в сторону Канады

Кроме этого, заявки рассматриваются за короткое время: процесс может занять от нескольких недель до шести месяцев.

«Самые талантливые люди будут осуществлять свои амбиции в другой стране»

Канада поторопилась поприветствовать поток отвергнутых Америкой иммигрантов, воспользовавшись все более жесткой иммиграционной политикой Трампа и оттоком молодых талантов из США.

Хотя число людей, не получивших H-1B визу, но попытавших удачу с Канадой, точно неизвестно, в последние годы северный сосед Америки принял целый поток обученных иммигрантов, планируя принять ещё больше.

Премьер-министр Джастин Трюдо не скрывал своего мнения о приглашении заграничных талантов, и его правительство планирует принять ещё 330 тысяч иммигрантов в 2019 году, увеличивая их число в Канаде до одного процента от общего населения страны к 2020 году.

В то же время многие американские компании раздражены бюрократическими барьерами, с которыми им приходится сталкиваться, чтобы нанять новых талантливых сотрудников, пока такие страны, как Канада, пользуются возможностью и набирают людей к себе.

Некоторые компании даже думают о том, чтобы расширить зону своей деятельности до Канады, отчасти из-за простой иммиграционной политики. Согласно отчёту Envoy Global (компания, занимающаяся помощью с оформлением международных рабочих виз - прим. ред.) по иммиграционным тенденциям за 2019 год, 65 процентов американских работодателей считают, что канадская иммиграционная политика более выгодна, чем американская.

По словам Питера Лиру-Муньоса, вице-президента по иммиграционной политике и технологии в Silicon Valley Leadership Group, это не просто маленькая заминка - это тенденция, которая может серьезно навредить американскому бизнесу и уменьшить конкурентоспособность страны на мировом уровне в долгосрочной перспективе.

Несколько исполнительных директоров из Силиконовой долины уже высказывались негативно о политике Трампа, предупреждая о том, что иммиграционная политика его администрации и, в особенности, изменения, связанные с оформлением H-1B визы, мешают бизнесу и вредят конкурентоспособности США.

«Это двухуровневая проблема: во-первых, американским компаниям не дают то, что им нужно для того, чтобы соревноваться с другими предприятиями на глобальном уровне; во-вторых, это подает сигнал о том, что иммигранту тяжело работать в экономике, которая в большой степени полагается на труд иммигрантов, - рассказал Лирой-Муноз. - По этим причинам наша инновационная экономика выглядит менее перспективной. Есть риск того, что лучшие таланты со всего мира выберут другую страну для осуществления амбиций и реализации способностей».

Для многих талантов эта страна - Канада. Алекс говорит, что его приоритетом всё ещё является Америка: страна, в которой он жил с 13 лет. Ему нравится работать в его компании, и он любит своих друзей и их семьи. Многие из них приняли его с распростертыми объятиями, зная, что он был один в Америке и вдали от родителей.

«Я правда считаю, что с иммигрантами, попавшими в такую же ситуацию, как я, поступили несправедливо, потому что мы проводим здесь столько времени, строим здесь жизнь, находимся вдали от наших семей и заводим дружбу со многими людьми, - говорит Алекс. - Когда вы знаете столько людей, вас объединяют связи и отношения, то начинает развиваться ощущение привязанности к месту. Эта страна - больше мой дом, чем мой настоящий дом».

Алекс рассказал о своем страхе того, что после всех его усилий и лет, проведенных в Америке, ему придется вернуться в родную страну, где небольшие шансы для трудоустройства и мало возможностей.