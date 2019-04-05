Rail Baltic построит на границе Таллинна и волости Раэ депо для пассажирских поездов

Государство приобрело участок земли в деревне Соодевахе в волости Раэ, чтобы построить на нем депо для пассажирских поездов Rail Baltic. На следующей неделе государство проведет следующую крупную сделку – купит землю для строительства пассажирского терминала Ülemiste, передает Rus.ERR.
Предусмотренное для обслуживания пассажирских поездов депо Ülemiste построят на заросшем участке между улицей Суур-Сыямяэ и железной дорогой. Сделка с стоит 523 069 евро, сообщила фирма Rail Baltic Estonia.
Следующим шагом будет приобретение у гаражного товарищества земли в районе Юлемисте, которая необходима для развития района пассажирского терминала Rail Baltic.