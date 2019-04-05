Rail Baltic построит на границе Таллинна и волости Раэ депо для пассажирских поездов

Государство приобрело участок земли в деревне Соодевахе в волости Раэ, чтобы построить на нем депо для пассажирских поездов Rail Baltic. На следующей неделе государство проведет следующую крупную сделку – купит землю для строительства пассажирского терминала Ülemiste, передает Rus.ERR.