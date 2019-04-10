Ср, 10.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • Авто/Техника
  • «Красная секунда»: аварии, которые происходят по вине водителей, имеющих проблемы со здоровьем

«Красная секунда»: аварии, которые происходят по вине водителей, имеющих проблемы со здоровьем
Смотрите сегодня в 20.30 с русской озвучкой!

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Вы бы сели за руль из-за заболевания, по причине которого вы ранее теряли сознание? А разрешили бы отвезти своих детей не тренировку человеку, который принял снотворное или плохо себя чувствует? Очевидно, ответ напрашивается сам собой.

В этот раз ведущий вместе с экспертами обсудит и рассмотрит аварии, когда решающим фактором стало плохое самочувствие водителя или болезнь, при наличии которой человеку вообще не стоит садиться за руль транспортного средства.

Смотрите очередной выпуск "Красной секунды" в среду в 20.30 на портале Rus.Postimees.ee с озвучкой на русском языке!

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