«Красная секунда»: аварии, которые происходят по вине водителей, имеющих проблемы со здоровьем
Вы бы сели за руль из-за заболевания, по причине которого вы ранее теряли сознание? А разрешили бы отвезти своих детей не тренировку человеку, который принял снотворное или плохо себя чувствует? Очевидно, ответ напрашивается сам собой.
В этот раз ведущий вместе с экспертами обсудит и рассмотрит аварии, когда решающим фактором стало плохое самочувствие водителя или болезнь, при наличии которой человеку вообще не стоит садиться за руль транспортного средства.
Смотрите очередной выпуск "Красной секунды" в среду в 20.30 на портале Rus.Postimees.ee с озвучкой на русском языке!