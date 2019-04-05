Пт, 5.04.2019
Убежден, что у Эстонии слишком большой госбюджет. И это проблема. Олег Осиновский
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Помощник Путина: визит президента Эстонии в Москву прорабатывается

Помощник Путина: визит президента Эстонии в Москву прорабатывается

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Владимир Путин и Юрий Ушаков.

ФОТО: TASS / Scanpix

Визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву прорабатывается, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

На брифинге в пятницу Юрий Ушаков уточнил, что приезд иностранного лидера прорабатывается на весну этого года, передает «Интерфакс».

3 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля.

«Да, мы получили соответствующий запрос, и такая встреча сейчас планируется, и готовится» - сказал Дмитрий Песков журналистам.

Ранее пресс-секретарь президента Эстонии Майлин Аасмяэ сообщил, что в Россию был направлен запрос о встрече Керсти Кальюлайд с В.Путиным в рамках ее визита в Москву 18 апреля.

Президент Эстонии намерена посетить российскую столицу в связи с открытием здания посольства республики после реставрационных работ.

Последний раз визит президента Эстонии в Россию состоялся в 2011 году, когда страну возглавлял Тоомас Хендрик Ильвес. Он побывал в Санкт-Петербурге на переосвящении Яаниской церкви.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ