Аудит коррупции: медиаконцерн отправил письмо в горуправу и получил деньги

Председатель правления медиаконцерна Ekspress Meedia неоднократно запрашивал у Таллиннской городской управы посредством электронных писем деньги из резервного фонда на проведение коммерческих мероприятий. Процедура подачи ходатайств на получение финансовой помощи от города выглядит иначе, но деньги все-таки выплатили, пишет Postimees.
В опубликованном на прошлой неделе анализе коррупции, подготовленном адвокатской конторой Sorainen, раскрывается, как из резервного фонда, предназначенного на непредвиденные расходы, медиаконцерну Ekspress Meedia выплатили 30 000 евро, чтобы провести такие мероприятия как раллийный день Delfi с Оттем Тянаком, концерт музыки Арво Пярта и баскетбольная лига мастеров Tähtede Mäng.
Присяжный адвокат Норман Аас, анализировавший риски коррупции в Таллинне, задается вопросом: «Неужели эти мероприятия были настолько чрезвычайными, что пришлось использовать резервный фонд? Почему о поддержке этих мероприятий не запрашивали в предусмотренных для этого фондах? Очевидно, что речь идет о политическом решении. Я не берусь судить, правильно это или нет, но это возможность обойти общие правила подачи заявки на получение финансовой помощи. Остается неясным: надо ли иметь хороших знакомых в определенных кругах, чтобы ходатайствовать о выделении денег из резервного фонда, или все зависит от мероприятия».
Аналитическая комиссия оценила эти пособия как имеющие коррупционные риски и непрозрачные.
Председатель правления Ekspress Meedia Арго Виркебау не согласен с тем, что концерн вел свои дела непрозрачно: «Конечно, мы не хотели обойти ни одну процедуру. Мы неоднократно получали от города отзывы, что ходатайствовать о дотации по электронной почте - нормальная практика. Если город считает, что мы не придерживались какого-то порядка, нам должны были вернуть ходатайства или аннулировать их. Порядок ведения дел определяет город».