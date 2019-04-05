Аудит коррупции: медиаконцерн отправил письмо в горуправу и получил деньги

В опубликованном на прошлой неделе анализе коррупции, подготовленном адвокатской конторой Sorainen, раскрывается, как из резервного фонда, предназначенного на непредвиденные расходы, медиаконцерну Ekspress Meedia выплатили 30 000 евро, чтобы провести такие мероприятия как раллийный день Delfi с Оттем Тянаком, концерт музыки Арво Пярта и баскетбольная лига мастеров Tähtede Mäng.

Присяжный адвокат Норман Аас, анализировавший риски коррупции в Таллинне, задается вопросом: «Неужели эти мероприятия были настолько чрезвычайными, что пришлось использовать резервный фонд? Почему о поддержке этих мероприятий не запрашивали в предусмотренных для этого фондах? Очевидно, что речь идет о политическом решении. Я не берусь судить, правильно это или нет, но это возможность обойти общие правила подачи заявки на получение финансовой помощи. Остается неясным: надо ли иметь хороших знакомых в определенных кругах, чтобы ходатайствовать о выделении денег из резервного фонда, или все зависит от мероприятия».

Аналитическая комиссия оценила эти пособия как имеющие коррупционные риски и непрозрачные.