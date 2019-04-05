Профессор ТТУ: 70 процентов населения Эстонии живет в многоквартирных домах, не отвечающих современным требованиям

Министерство финансов подготовило пилотный проект о переселении жильцов из проблемных многоквартирных домов в регионах с сокращающимся населением и демонтаже оставшихся без жильцов домов, сообщает Rus.ERR.
Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировал академик, профессор Таллиннского технического университета из исследовательской группы, изучающей близкое к нулевому потребление энергии, Ярек Курницки:
«В том случае, когда старые многоквартирные дома пустеют, то есть значительная часть квартир больше не используется, есть две возможности: привести эти дома в порядок и надеяться, что найдутся новые жильцы, или переселить людей и снести дом. Если экономических предпосылок для реновации нет (банк не дает кредит, недостаточно платежеспособных жильцов), переселение жильцов полупустого здания, находящегося в плачевном состоянии, обоснованно. Обычно в таком случае людей переселяют из домов, расположенных на окраине города, в его центр, чтобы взбодрить городскую жизнь. Благодаря этому маленький город может стать жизнеспособнее и привлекательнее для тех, кто приезжает из других мест.
Для модернизации старых жилых домов разработаны доскональные решения, они называются «комплексная реновация». С технической точки зрения это не проблема: практически все дома можно вывести на современный технический уровень, равноценный новым строениям, если нет возражений против планировки старого здания, которой свойственны маленькие туалеты, ванные и кухни и менее открытая планировка, чем в новых домах. В комплексную реновацию входит утепление и создание новой вентиляционной системы с рекуперацией тепла. Дома утепляют снаружи, здание обретает новые фасад и крышу, жильцы при этом продолжают жить в своих квартирах, так как основная часть работ проводится снаружи. KredEx выделяет домам, обновленным с применением умных решений, субсидию в размере до 40 процентов. Это позволяет квартирному товариществу взять кредит, причем платежи за коммунальные услуги вместе с платежами по кредиту после реновации остаются приблизительно на том же уровне, что и до реновации.
На данный момент такая комплексная реновация проведена уже более чем в 1000 многоквартирных домов, но во многих небольших городах и поселках – еще нет. Когда стоимость недвижимости низкая, банки, как правило, не выдают кредит, поэтому реновация невозможна. Проблема хорошо известна как на правительственном, так и на министерском уровне, ее пытаются решить с двух сторон. С одной стороны, новые запланированные субсидии KredEx для маленьких городов будут больше, с другой, рассматривается возможность переселения. В любом случае, в комплексной реновации нуждаются и те дома, в которые переедут переселенцы. В Эстонии примерно 70 процентов населения живет в многоквартирных домах, построенных преимущественно в 1950−90 годы, в современном понимании это неутепленные и невентилируемые здания, не отвечающие нынешним требованиям»