Профессор ТТУ: 70 процентов населения Эстонии живет в многоквартирных домах, не отвечающих современным требованиям

Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировал академик, профессор Таллиннского технического университета из исследовательской группы, изучающей близкое к нулевому потребление энергии, Ярек Курницки:

«В том случае, когда старые многоквартирные дома пустеют, то есть значительная часть квартир больше не используется, есть две возможности: привести эти дома в порядок и надеяться, что найдутся новые жильцы, или переселить людей и снести дом. Если экономических предпосылок для реновации нет (банк не дает кредит, недостаточно платежеспособных жильцов), переселение жильцов полупустого здания, находящегося в плачевном состоянии, обоснованно. Обычно в таком случае людей переселяют из домов, расположенных на окраине города, в его центр, чтобы взбодрить городскую жизнь. Благодаря этому маленький город может стать жизнеспособнее и привлекательнее для тех, кто приезжает из других мест.

Для модернизации старых жилых домов разработаны доскональные решения, они называются «комплексная реновация». С технической точки зрения это не проблема: практически все дома можно вывести на современный технический уровень, равноценный новым строениям, если нет возражений против планировки старого здания, которой свойственны маленькие туалеты, ванные и кухни и менее открытая планировка, чем в новых домах. В комплексную реновацию входит утепление и создание новой вентиляционной системы с рекуперацией тепла. Дома утепляют снаружи, здание обретает новые фасад и крышу, жильцы при этом продолжают жить в своих квартирах, так как основная часть работ проводится снаружи. KredEx выделяет домам, обновленным с применением умных решений, субсидию в размере до 40 процентов. Это позволяет квартирному товариществу взять кредит, причем платежи за коммунальные услуги вместе с платежами по кредиту после реновации остаются приблизительно на том же уровне, что и до реновации.