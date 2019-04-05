Фото: Omniva уволила почтальона, бросившего в лесу гору предвыборной рекламы

Что делать с большим количеством предвыборной рекламы, которую раскладываешь по почтовым ящикам, а она все равно остается? Почтальон Omniva счел разумным бросить ее в лесу возле шоссе Рийа, рассказывает Pärnu Postimees.
На этой неделе в лесу у шоссе Рийа в деревне Рейу обнаружили гору предвыборной рекламы. В числе рекламных материалов были, например, листовки Социал-демократической партии, «Ээсти 200» и портала «Объектив».
«С сожалением вынужден признать, что из-за злонамеренного и непрофессионального поведения нашего сотрудника часть предназначенных для возврата рекламных материалов была отнесена в лес», - прокомментировала региональный менеджер по развитию дистрибьюторской сети Omniva Пирьо Фалтен.
Как рассказала Фалтен, по какой-то причине почтальон решил избавиться от рекламы. Эти материалы представляли собой возврат прямых рассылок в количестве нескольких сотен. Они остались после разноски и должны были отправиться обратно в отдел сортировки рекламы Omniva.
Omniva вывезла рекламу из леса и проинформировала клиентов о произошедшем. «Подобное поведение работника мы считаем неприемлемым, на предприятии у нас к этому нулевая толерантность. Этот сотрудник больше не работает в Omniva, - заверила Фалтен. - Мы обратим внимание на этот случай в компании, чтобы в дальнейшем подобного не повторялось».