Фото: Omniva уволила почтальона, бросившего в лесу гору предвыборной рекламы

На этой неделе в лесу у шоссе Рийа в деревне Рейу обнаружили гору предвыборной рекламы. В числе рекламных материалов были, например, листовки Социал-демократической партии, «Ээсти 200» и портала «Объектив».

«С сожалением вынужден признать, что из-за злонамеренного и непрофессионального поведения нашего сотрудника часть предназначенных для возврата рекламных материалов была отнесена в лес», - прокомментировала региональный менеджер по развитию дистрибьюторской сети Omniva Пирьо Фалтен.

Как рассказала Фалтен, по какой-то причине почтальон решил избавиться от рекламы. Эти материалы представляли собой возврат прямых рассылок в количестве нескольких сотен. Они остались после разноски и должны были отправиться обратно в отдел сортировки рекламы Omniva.