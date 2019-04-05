Яна Тоом передумала покидать Центристскую партию

«Если Раймонд хочет бороться с этой коалицией в Рийгикогу, то по идее, он должен был бы там остаться. Но он не человек команды, то есть Раймонд очень умный политик, но он не человек команды и, может быть, для него Европарламент - это как раз такой выход, когда ты можешь делать свое дело, при этом не оглядываясь на партийную дисциплину», - сказала Тоом.