Евродепутат и член правления Центристской партии Яна Тоом передумала покидать Центристскую партию в случае создания коалиции с EKRE. Как напоминает Rus.ERR, она пообещала сделать это еще два месяца назад, заявив в телеэфире, что если центристы войдут в коалицию с EKRE, она покинет партию на следующий день.
«Боюсь, что не сдержу свое обещание», - сказала Тоом в интервью «Актуальной камере» и прокомментировала уход Раймонда Кальюлайда из Центристской партии.
«Если Раймонд хочет бороться с этой коалицией в Рийгикогу, то по идее, он должен был бы там остаться. Но он не человек команды, то есть Раймонд очень умный политик, но он не человек команды и, может быть, для него Европарламент - это как раз такой выход, когда ты можешь делать свое дело, при этом не оглядываясь на партийную дисциплину», - сказала Тоом.