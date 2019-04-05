Тереза Мэй.

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«Я прямо вижу, как в двадцати семи европейских столицах коллективно закатывают глаза», - так европейский редактор Би-би-си Катя Адлер описала реакцию Евросоюза на новую просьбу британского премьера отложить Брекзит до 30 июня.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй снова продемонстрировала свое умение не принимать никакого решения там, где не принять его уже, казалось бы, невозможно.

В пятницу Мэй снова попросила ЕС о такой отсрочке Брекзита, которую Евросоюз уже счел невозможной.

Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но правительство и парламент страны оказались неспособны договориться, на каких условиях выходить. Примерно через два-три месяца после того, как это стало очевидно, и за девять дней до даты Брекзита Тереза Мэй попросила Евросоюз отложить выход до 30 июня.

21 марта лидеры ЕС решили после многочасовой дискуссии, что откладывать выход на три месяца нельзя, и дали Британии время до 12 апреля, чтобы определиться.