Вместо всего этого Тереза Мэй опять попросила об отсрочке до 30 июня. И этот шаг неминуемо станет для ее оппонентов еще один поводом обвинить премьера-тори в том, что она в своих маневрах вокруг Брекзита ставит на первое место сиюминутные интересы своей партии, а не долгосрочные интересы страны.

И что скажет Евросоюз?

Незадолго до того, как было обнародовано новое письмо Терезы Мэй, в прессу просочились сведения о том, что председатель Европейского совета Дональд Туск намерен призвать лидеров стран ЕС дать Британии отсрочку на год с возможностью выйти из ЕС раньше, как только британский парламент все-таки ратифицирует соглашение о выходе.

Неназванный представитель администрации президента Франции Эммануэля Макрона в пятницу сказал, что всякие разговоры о новой отсрочке Брекзита преждевременны.

Окончательный ответ Евросоюз даст на экстренном саммите 10 апреля, до которого еще многое может произойти.

Судя по заявлениям и утечкам, большинство лидеров ЕС склоняется к тому, чтобы потребовать от Британии отложить Брекзит надолго, а если она откажется - в полночь 12 апреля захлопнуть дверь.

Обидятся ли лейбористы?

Тремя днями ранее Мэй пригласила лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина сесть за стол переговоров и выработать некий новый, общий курс в отношении Брекзита, за который в конце концов проголосует большинство депутатов Палаты общин.

Руководство лейбористов при этом склоняется к сохранению максимальной интегрированности Британии в Евросоюз или хотя бы вхождению страны в таможенный союз с ЕС, а в последнее время выражало готовность поддержать идею второго референдума.

Мало кто верил в успех переговоров Мэй и Корбина, но многие предполагали, что премьер, наконец, готова к каким-то компромиссам. А большинство этих компромиссов подразумевает долгую отсрочку Брекзита.

И вот переговоры идут, никаких результатов еще нет, а Мэй уже снова обещает Евросоюзу выйти на ровно тех же условиях.

Лейбористы днем в пятницу заявление Мэй еще не прокомментировали.

Запрашивая отсрочку «всего лишь» до 30 июня, Тереза Мэй троллит тех, кто хочет референдума, потому что такая отсрочка совершенно недостаточна для того, чтобы провести референдум, считает политический обозреватель телеканала ITV Роберт Пестон.

«Кроме того, она пытается поставить в неловкое положение Джереми Корбина и заставить его пойти на компромисс по Брекзиту, - говорит Пестон. Потому что если он на это не пойдет, она сможет обвинить его в том, что он блокирует короткую отсрочку и хочет, чтобы Британия застряла в ЕС на гораздо более долгий срок», - так считает политический обозреватель телеканала ITV Роберт Пестон.

Почему Мэй так делает?

Вся оппозиция - лейбористы, Шотландская национальная партия, либерал-демократы, Партия Уэльса, Независимая группа и зеленые - дружно и громко обвиняют Мэй в том, что она думает прежде всего о сохранении своего кабинета и единства во всей партии.

Мэй, по мнению критиков, пытается пройти каким-то срединным (по ее мнению) путем: уберечь страну от неприятностей, грозящих в случае «обвального Брекзита» и при этом не разъярить сторонников решительного разрыва с ЕС.

Между тем эти «жесткие брекзитеры» в кабинете Мэй грозят отставками и бунтом в случае, если Брекзит будет надолго отложен или если Британия останется в едином торгово-экономическом пространстве ЕС и не сможет самостоятельно заключать договоры о свободной торговле.

Ирония в том, что Консервативная партия из-за Брекзита все равно оказалась фактически расколота на враждующие фракции.

Выборы в Европарламент

Единственная новость во второй просьбе Терезы Мэй об отсрочке по сравнению с первой - в том, что премьер обещает начать подготовку к участию Британии в выборах в Европарламент 23-26 мая.

При этом Мэй написала, что если соглашение о выходе будет ратифицировано раньше, Британия свернет свое участие в выборах - или же уже избранные депутаты от Британии не поедут в Страсбург и Брюссель.

Эта юридическая коллизия - депутатов Европарламента будет выбирать страна, которая собирается вскоре уйти - не нравится многим из лидеров стран ЕС. Они бы предпочли, чтобы Британия либо быстро ушла, либо согласилась на долгую отсрочку - и участие в выборах.

К тому же ЕС уже переформатировал будущий Европарламент под уход Британии. Британская квота составляет 73 мандата. ЕС сократил численность депутатов на 46 человек, до 705, а оставшиеся 27 мандатов распределил между 14 странами.

Если Британия примет участие в выборах, то придется возвращать старые квоты, а в итоге может выйти, что граждане ЕС выбирали одно число депутатов Европарламента, а выбрали другое.

Именно с выборами в парламент Евросоюза связана дата - 30 июня - на которой настаивает Мэй. Это последний день перед первым заседанием нового состава Европарламента.