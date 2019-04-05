Срочно: машины, принадлежащие Swedbank Liising, впредь не допускаются на территорию РФ

«Нарушение имело место в 2016 году, но информация об этом случае была передана нам только сейчас. Swedbank сделал официальные запросы в соответствующие ведомства РФ и ждет дополнительной информации, - объясняет банк в социальных сетях. - Похожая проблема ранее возникла с автомобилями, принадлежащими Luminor Liising. Так что от этого не защищена ни одна лизинговая компания».

Клиентов просят запастись терпением до выяснения всех обстоятельств, и при возможности пользоваться для поездок в Россию автобусами или поездами.

«В настоящий момент транспортное средство, принадлежащее Swedbank Liising, может пересечь границу с РФ лишь в том случае, если на границе будет внесен депозит за ввоз транспортного средства (в сумме, равной всем таможенным и прочим сборам и платежам). Эта сумма зависит от года выпуска и от рабочего объема двигателя. В среднем сумма может составлять несколько тысяч евро (калькулятор находится здесь ). После выезда автомобиля из РФ сумма депозита возвращается», - предупреждает Swedbank.

Дополнительная информация от Swedbank:

С 4 сентября 2018 вступили в силу изменения в российском таможенном законодательстве, которыми устанавливаются дополнительные требования при ввозе принадлежащих лизинговым фирмам автомобилей на территорию РФ. Законом предусматривается, что в России может единовременно находиться (без дополнительного депозита) лишь один автомобиль, принадлежащий конкретному лицу или предприятию. За каждый следующий автомобиль следует внести депозит в сумме таможенного сбора и прочих налогов, то есть гарантийную сумму, которая обеспечит возврат автомобиля из России. Цель изменения в законе – снизить количество связанных с автомобилями мошенничеств и сократить несанкционированный ввоз автомобилей в Россию для их продажи.

Для лизинговых автомобилей было сделано исключение, и транспортные средства, принадлежащие лизинговым фирмам, могут пересекать границу, но лишь до первого нарушения. Это означает, что если, например, принадлежащее лизинговой компании транспортное средство по какой-либо причине не вернется в Эстонию к указанному в декларации сроку, то впредь транспортные средства, принадлежащие этой лизинговой фирме, пропускаться через границу РФ больше не будут.

С учетом того, что в Эстонии каждый третий автомобиль приобретен с помощью лизинга, вероятность того, что с таким автомобилем или с его владельцем что-либо случится во время поездки, очень велика (например, произойдет авария или владелец заболеет, и автомобиль не пересечет границу в установленное время и т.п.).