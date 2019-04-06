Предприниматель: мы можем монетизировать советскую типовую застройку

На вопрос Stolitsa.ee о том, что делать со старым жилищным фондом, ответил Андрес Ингерман, магистрант ТТУ по специальности технологичное управление и дигитализация, предприниматель:

«Проблема устаревшего жилищного фонда типична для Эстонии в целом, 13 000 многоквартирных домов ждут реновации. В то же время нельзя применять одинаковые подходы в Ида-Вирумаа и в Таллинне. Каждый регион стоит рассматривать в отдельности, так как везде есть своя специфика. При решении о сносе или реновации надо прежде всего учитывать демографический тренд.

Если говорить о Таллинне и конкретно о моем родном районе Мустамяэ, то здесь есть примеры очень эффективной реновации. Например, общежитие ТТУ по адресу Акадеэмия теэ, 5a. Здание было построено в 1967 году, в 2017-м была осуществлена капитальная реновация. В результате сотрудничества государственного сектора, университетов и частного сектора мы получили здание с нулевым энергопотреблением. Были применены передовые технологии, которые могут быть использованы в других проектах. Помимо солнечных панелей и вентиляции с возвратом тепла, которыми сейчас мало кого удивишь, в этом проекте была применена система возврата тепла от канализационных стоков.

На мой взгляд, такие исследовательские и экспериментальные проекты нужно продолжать. Например, можно поставить вполне конкретную цель: провести глубокую модернизацию I микрорайона Мустамяэ (самой старой части Мустамяэ) к 2035 году. К этому проекту логично привлечь город, профильные министерства, университеты, частный бизнес и квартирные товарищества. Деньги на такого рода деятельность в изобилии выделяются европейскими фондами. Помимо реновации жилищного фонда, можно улучшать городскую среду/инфраструктуру вокруг этих зданий. Такой комплексный подход не только удешевит технологии реновации, но и создаст рабочие места. Опыт в такого рода масштабных проектах можно перенести на другие части как Таллинна, так и всей Эстонии.