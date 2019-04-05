Марина Кальюранд поведет социал-демократов на выборы в Европарламент

В рядах социал-демократов в Европарламент также баллотируются Свен Миксер, Ивари Падар, Эйки Нестор, Катри Райк, Трийн Тоомесаар, Марианне Микко, Моника Хауканымм и Индрек Таранд. Таким образом, в список вошли пять женщин и четверо мужчин.

Обратившаяся к своим однопартийцам Марина Кальюранд подчеркнула, что, как и Эстония, Европа сегодня нуждается в объединяющих, а не раскалывающих силах. «Сотрудничество и единство гарантировало Европе мир на протяжении десятилетий, а Эстонии – большую независимость и безопасность, чем когда-либо ранее. Во имя этого необходимо трудиться изо дня в день, и я готова продолжить эту работу!» – подтвердила Кальюранд.

По словам первого номера в списке социал-демократов, ключ к лучшему будущему для Эстонии – открытость, а не закрытость. «Я не вижу будущего народа Эстонии вне Европейского союза. Чем более един Европейский союз, тем сильнее Эстонское государство и тем счастливее народ Эстонии. Если же пойти путем противопоставления и разрушения, то Эстонию будет ждать судьба всеми оставленной провинции, а у людей не будет даже надежды на рост благосостояния», – сказала Кальюранд.

По ее словам, важные для Эстонии и влияющие на будущее ее людей решения будут приниматься в ближайшее время как на Тоомпеа, так и в Брюсселе. «Темы могут быть разными, но принципы, на которых основываться, одни и те же – демократия, единство и солидарность», – заявила Кальюранд.

В качестве козыря социал-демократов она привела членство в одной из самых влиятельных фракций Европейского парламента – фракции социал-демократов и демократов. «В отличие от, например, Партии реформ и Центристской партии, мы заодно с теми, чьи слова и решения весят действительно много. Это означает, что мы находимся за одним столом с теми, кто решает, и через нас голос Эстонии доходит до принимающих решения», – сказала Кальюранд.