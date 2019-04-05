Марина Кальюранд поведет социал-демократов на выборы в Европарламент
Сегодня вечером предвыборный съезд Социал-демократической партии утвердил список социал-демократов на выборах в Европарламент. Его возглавила экс-посол, член Рийгикогу Марина Кальюранд.
В рядах социал-демократов в Европарламент также баллотируются Свен Миксер, Ивари Падар, Эйки Нестор, Катри Райк, Трийн Тоомесаар, Марианне Микко, Моника Хауканымм и Индрек Таранд. Таким образом, в список вошли пять женщин и четверо мужчин.
Обратившаяся к своим однопартийцам Марина Кальюранд подчеркнула, что, как и Эстония, Европа сегодня нуждается в объединяющих, а не раскалывающих силах. «Сотрудничество и единство гарантировало Европе мир на протяжении десятилетий, а Эстонии – большую независимость и безопасность, чем когда-либо ранее. Во имя этого необходимо трудиться изо дня в день, и я готова продолжить эту работу!» – подтвердила Кальюранд.
По словам первого номера в списке социал-демократов, ключ к лучшему будущему для Эстонии – открытость, а не закрытость. «Я не вижу будущего народа Эстонии вне Европейского союза. Чем более един Европейский союз, тем сильнее Эстонское государство и тем счастливее народ Эстонии. Если же пойти путем противопоставления и разрушения, то Эстонию будет ждать судьба всеми оставленной провинции, а у людей не будет даже надежды на рост благосостояния», – сказала Кальюранд.
По ее словам, важные для Эстонии и влияющие на будущее ее людей решения будут приниматься в ближайшее время как на Тоомпеа, так и в Брюсселе. «Темы могут быть разными, но принципы, на которых основываться, одни и те же – демократия, единство и солидарность», – заявила Кальюранд.
В качестве козыря социал-демократов она привела членство в одной из самых влиятельных фракций Европейского парламента – фракции социал-демократов и демократов. «В отличие от, например, Партии реформ и Центристской партии, мы заодно с теми, чьи слова и решения весят действительно много. Это означает, что мы находимся за одним столом с теми, кто решает, и через нас голос Эстонии доходит до принимающих решения», – сказала Кальюранд.
«Наша команда обещает, что мы продолжим выполнять ту работу, которую выполняли в Европарламенте Тоомас Хендрик Ильвес, Марианне Микко, Катрин Сакс, Андрес Таранд, Марью Лауристин, Ивари Падар и Ханнес Хансо. Задача социал-демократов – способствовать единству Европы и тем самым сделать Эстонию сильнее. За сильную Эстонию в единой Европе!» – закончила Кальюранд.