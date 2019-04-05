Кая Каллас: я не верю, что стану премьер-министром

«Я оцениваю свои шансы довольно реалистично. Глядя также на вчерашнее голосование в Рийгикогу, я не верю, что стану премьер-министром», - призналась Каллас в телепередаче Ringvaade.

В отличие от представителей EKRE, полагающих, что попытки Каллас сформировать правительство являются фарсом, председатель Партии реформ имеет другое мнение на этот счет. «Все те шаги, которые исходят из Конституции, в том числе и выборы, не являются фарсом, и у победителей выборов есть свои права, которые мы планируем использовать», - объяснила гостья телестудии.