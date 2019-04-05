Кая Каллас: я не верю, что стану премьер-министром

Председатель Партии реформ Кая Каллас, которой в пятницу президент Керсти Кальюлайд предложила сформировать правительство, не верит, что станет главой правительства.
«Я оцениваю свои шансы довольно реалистично. Глядя также на вчерашнее голосование в Рийгикогу, я не верю, что стану премьер-министром», - призналась Каллас в телепередаче Ringvaade.
В отличие от представителей EKRE, полагающих, что попытки Каллас сформировать правительство являются фарсом, председатель Партии реформ имеет другое мнение на этот счет. «Все те шаги, которые исходят из Конституции, в том числе и выборы, не являются фарсом, и у победителей выборов есть свои права, которые мы планируем использовать», - объяснила гостья телестудии.
По словам Каллас, Партии реформ важно показать альтернативу. «Если мы знаем, что есть минимум десять депутатов в этой создаваемой коалиции (Центристская партия, «Отечество» и EKRE), которым эта коалиция совершенно не нравится, они не довольны ею... Но даже на выборах спикера Рийгикогу или правления никто из них не был настолько смел, чтобы проголосовать по совести» - раскритиковала Каллас народных избранников.