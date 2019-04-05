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ERR: три партии договорились о распределении министерских портфелей

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Юри Ратас, Март Хельме и Хелир-Валдор Сеэдер.

ФОТО: Sander Ilvest.

По данным Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR), Центристская партия, Консервативная народная партия (EKRE) и «Отечество» достигли соглашения о распределении министерских портфелей.

По данным ERR, Центристской партии достанется портфель премьер-министра, министра экономики и инфраструктуры, министра образования, министра социальных дел и министра государственного управления. Должность министра социальных дел создается путем объединения нынешних министра социального обеспечения и министра труда и здравоохранения, передает Rus.ERR.

EKRE получает портфели министра финансов, министра внутренних дел, министра сельской жизни, министра окружающей среды и министра внешней торговли.

«Отечества» получает портфели министра иностранных дел, министра обороны, министра юстиции, министра культуры и министра по делам народонаселения.

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