ERR: три партии договорились о распределении министерских портфелей

По данным ERR, Центристской партии достанется портфель премьер-министра, министра экономики и инфраструктуры, министра образования, министра социальных дел и министра государственного управления. Должность министра социальных дел создается путем объединения нынешних министра социального обеспечения и министра труда и здравоохранения, передает Rus.ERR.