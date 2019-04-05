Грузовики. Иллюстративное фото.

ФОТО: Raigo Pajula

Россия выиграла спор в арбитраже Всемирной торговой организации о транзите грузов с Украины.

Минэкономразвития России назвало это победой, которая имеет системное значение и может укрепить российские позиции в споре с США по стали и алюминию. Это первое подобное решение, говорит эксперт.

Россия vs Украина

Спор шел об ограничении, введенном Россией в январе 2016 года, когда вступил в силу режим зоны свободной торговли Украины и Евросоюза.

Тогда президент Владимир Путин своим указом запретил транзит через территорию России украинских продовольственных товаров.

Для остальных товаров вводилось условие: если они шли из Украины в Казахастан, то им при транзите через Россиию недостаточно пересечь только российско-украинскую границу (через нее пролегает кратчайший путь), но также они должны пройти через территорию Беларуси. Кроме того, товары должны быть опломбированы, а у перевозчика должна работать система ГЛОНАСС.