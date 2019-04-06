Песков – Postimees: Путин на встрече с Керсти Кальюлайд развеет страхи по поводу безопасности

Президент России Владимир Путин на встрече с эстонским лидером Керсти Кальюлайд намерен развеять опасения Эстонии в сфере безопасности. Об этом в субботу заявил Postimees пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин хочет на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд развеять страхи Эстонии по поводу безопасности», - сказал он в телефонном интервью.

На вопрос Postimees, какие актуальные вопросы будут обсуждаться, песков ответил следующее: «В Эстонии есть определенный страх в связи с безопасностью. С нашей точки зрения - совершенно безосновательно. Россия неоднократно подчеркивала, что не является угрозой для своих соседей».

«Очень важно общаться друг с другом», - пояснил Песков, почему впервые за 11 лет Кремль согласился провести двустороннюю встречу президентов России и Эстонии. «У нас очень большой дефицит двустороннего диалога, особенно на высшем уровне», - заявил он.

«Цель встречи - поближе познакомиться, обсудить актуальные вопросы», - добавил Песков. По его мнению, конкретных решений от этой встречи ожидать не следует.