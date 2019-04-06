Кому из торговых партнеров России грозит экономический спад?

Все это может привести к резкому обострению долговых проблем Италии, у которой самый высокий в еврозоне уровень задолженности к ВВП после Греции, и вызвать острый финансовый кризис. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) из такого сценария, правда, пока не исходит: в своем прогнозе от 1 апреля она предсказывает на 2019 год сокращение итальянской экономики на 0,2%.

В условиях подобной вялотекущей рецессии спрос на энергоносители в Италии, для которой, в частности, будет предназначена значительная часть того газа, который "Газпром" намерен качать после завершения строительства "Северного потока-2" транзитом через Германию, Чехию и Австрию, в лучшем случае останется на прежнем уровне, хотя, скорее всего, снизится, пусть и не очень сильно.

Турция: тяжелый и нарастающий кризис

В пятерку важнейших внешнеторговых партнеров России до сих пор входила Турция. Она была, в частности, крупнейшим экспортным рынком для российских металлургов, вторым по размерам клиентом "Газпрома" в дальнем зарубежье после Германии и перед Италией (газопровод "Голубой поток" действует уже почти полтора десятилетия, "Турецкий поток" достроят в этом году), вторым по значению покупателем зерна и входила в десятку крупнейших импортеров нефти из РФ.

Однако в 2019 году Турция, по всей видимости, уже не сможет столь активно, как раньше, закупать российскую продукцию: после целого десятилетия бурного роста турецкая экономика впала в тяжелый кризис. В 3-м квартале 2018 года ВВП страны сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,6%, в 4-м квартале на 2,4%. В 1-м квартале 2019 года, итоги которого еще не подсчитаны, минус мог оказаться еще более крупным. Во всяком случае рецессия продолжилась, что, в частности, привело с ощутимому снижению в последние месяцы закупок российского газа.

Одна из ключевых причин кризиса - обвальное падение курса турецкой лиры летом прошлого года. Это вызвало разрушительную инфляцию (она сейчас около 20%) и бегство иностранного капитала, притоком которого во многом и обеспечивался недавний бум. Осенью и зимой национальная денежная единица несколько укрепилась, но в последние недели лира вновь падает.

Это во многом связано с обостряющимся конфликтом между Анкарой и Вашингтоном вокруг намерения турецкого президента Эрдогана закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400: инвесторы опасаются американских штрафных мер против Турции и дальнейшего ухудшения ее отношений с Западом.

Получается, что поставки в эту страну с геополитическими целями российской военной техники (оплачиваемой в значительной мере с помощью кредита из Москвы) способствуют очередному витку девальвации лиры, что снижает спрос на всю другую российскую продукцию, поскольку необходимая для ее оплаты валюта становится для турецких импортеров слишком дорогой.

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