Кому из торговых партнеров России грозит экономический спад?

Мировая экономика все больше замедляется, темпы роста ВВП упадут в 2019 году как в Германии, так и в других важных для российских экспортеров странах Европы и Азии.
В Европе и в Азии, на двух важнейших направлениях российского экспорта, замедляется экономический рост, пишет DW.com. Многолетний подъем в немецкой экономике закончился. Такова ключевая фраза весеннего доклада пяти экономических институтов ФРГ, представленного в Берлине 4 апреля. В 2019 году темпы роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе вновь, второй год подряд, снизятся, и в следующем году торможение продолжится. Таков прогноз Азиатского банка развития, опубликованный в Маниле 3 апреля.
Германия: спрос на энергоносители расти не будет
Главная цифра в документе немецких институтов - 0,8%. Таков прогноз роста ВВП Германии в 2019 году. Всего полгода назад, в своем осеннем докладе, ученые еще рассчитывали на 1,9%. О начинающемся в Германии и во всей еврозоне резком торможении эксперты начали предупреждать еще в январе. В марте один из участвовавших в составлении нынешнего доклада институтов, мюнхенский ifo, предсказал еще более слабую динамику на нынешний год: 0,6%.
Что означает для России снижение более чем наполовину прогноза для крупнейшей экономики Европы? Германия для РФ - важнейший рынок сбыта газа, крупный покупатель нефти и угля. Положительная новость: эксперты пяти институтов (пока) не ждут в ФРГ ярко выраженной рецессии, иначе говоря - экономического кризиса с такими сопутствующими эффектами, как значительное сокращение производства и закрытие предприятий.
Так что обвального падения спроса в ФРГ на российские энергоносители и сырье для химической промышленности можно не опасаться. Для "Газпрома", к примеру, куда более серьезной проблемой окажутся в этом году последствия слишком теплой зимы и высокий уровень заполненности газохранилищ. С другой стороны, в условиях столь низкой экономической динамики ждать заметного роста потребления энергии тоже не стоит. Тем более, что все больше электроэнергии в Германии производят из возобновляемых источников.
Италия: между рецессией, стагнацией и долговым кризисом
Если ФРГ грозит в этом году экономический спад в смысле значительного снижения деловой активности при сохранении определенных темпов роста ВВП, то Италия, второй по размерам клиент "Газпрома" в ЕС и весьма крупный покупатель российской нефти, уже переживает классический спад - рецессию.
Во второй половине 2018 года экономика Италии два квартала подряд показывала пусть минимальный, но отрицательный рост, что соответствует хрестоматийному определению рецессии. В только что закончившемся 1-м квартале 2019 года спад, судя по предварительным данным, скорее всего продолжился. На весь нынешний год министерство финансов страны недавно прогнозировало минимальный положительный рост ВВП на 0,1%. Это, по сути дела, стагнация.
Однако итальянское правительство, подготовившее программу стимулирования экономики, рассчитывает, по данным информационного агенства Reuters, на рост хотя бы на 0,3-0,4%. Этот пакет мер предусматривает, прежде всего, налоговые льготы для бизнеса и инвесторов. Но в результате, скорее всего, упадут поступления в бюджет, дефицит которого и так окажется в этом году куда более высоким, чем планировалось, поскольку в основу расчетов был заложен очень оптимистичный прогноз роста ВВП.
Все это может привести к резкому обострению долговых проблем Италии, у которой самый высокий в еврозоне уровень задолженности к ВВП после Греции, и вызвать острый финансовый кризис. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) из такого сценария, правда, пока не исходит: в своем прогнозе от 1 апреля она предсказывает на 2019 год сокращение итальянской экономики на 0,2%.
В условиях подобной вялотекущей рецессии спрос на энергоносители в Италии, для которой, в частности, будет предназначена значительная часть того газа, который "Газпром" намерен качать после завершения строительства "Северного потока-2" транзитом через Германию, Чехию и Австрию, в лучшем случае останется на прежнем уровне, хотя, скорее всего, снизится, пусть и не очень сильно.
Турция: тяжелый и нарастающий кризис
В пятерку важнейших внешнеторговых партнеров России до сих пор входила Турция. Она была, в частности, крупнейшим экспортным рынком для российских металлургов, вторым по размерам клиентом "Газпрома" в дальнем зарубежье после Германии и перед Италией (газопровод "Голубой поток" действует уже почти полтора десятилетия, "Турецкий поток" достроят в этом году), вторым по значению покупателем зерна и входила в десятку крупнейших импортеров нефти из РФ.
Однако в 2019 году Турция, по всей видимости, уже не сможет столь активно, как раньше, закупать российскую продукцию: после целого десятилетия бурного роста турецкая экономика впала в тяжелый кризис. В 3-м квартале 2018 года ВВП страны сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,6%, в 4-м квартале на 2,4%. В 1-м квартале 2019 года, итоги которого еще не подсчитаны, минус мог оказаться еще более крупным. Во всяком случае рецессия продолжилась, что, в частности, привело с ощутимому снижению в последние месяцы закупок российского газа.
Одна из ключевых причин кризиса - обвальное падение курса турецкой лиры летом прошлого года. Это вызвало разрушительную инфляцию (она сейчас около 20%) и бегство иностранного капитала, притоком которого во многом и обеспечивался недавний бум. Осенью и зимой национальная денежная единица несколько укрепилась, но в последние недели лира вновь падает.
Это во многом связано с обостряющимся конфликтом между Анкарой и Вашингтоном вокруг намерения турецкого президента Эрдогана закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400: инвесторы опасаются американских штрафных мер против Турции и дальнейшего ухудшения ее отношений с Западом.
Получается, что поставки в эту страну с геополитическими целями российской военной техники (оплачиваемой в значительной мере с помощью кредита из Москвы) способствуют очередному витку девальвации лиры, что снижает спрос на всю другую российскую продукцию, поскольку необходимая для ее оплаты валюта становится для турецких импортеров слишком дорогой.
Азия: рост замедляется, цены на СПГ снижаются
Главная причина замедляющегося развития мировой экономики - это торможение в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). По оценкам Азиатского банка развития, который отслеживает ситуацию в 45 странах, темпы роста в самой динамичной части планеты, достигшие в 2017 году 6,2%, снизились до 5,9% в прошлом году, составят 5,7% в нынешнем и сократятся до 5,6% в следующем. Связано это, прежде всего, с ситуацией в двух крупнейших экономиках региона - китайской и японской.
Хотя Китай и продолжает развиваться со скоростью свыше 6%, он теряет былые темпы роста из-за целого ряда накопившихся внутренних проблем, продолжающейся смены экстенсивной модели экономического развития на инновационную, а также из-за торговой войны с США и затянувшейся полной неопределенности относительно ее перспектив.
А Япония, по мнению ряда экспертов, может оказаться в этом году просто на грани рецессии. На это указывает, в частности, продолжающееся вот уже три месяца существенное сокращение экспорта. А также падение импорта, что говорит о снижении платежеспособного спроса на внутреннем рынке.
Такая тенденция не может не беспокоить российскую газовую промышленность, причем сразу по двум причинам. Во-первых, потому что Япония сокращает импорт энергоносителей, а ведь она - главный клиент такой новой экспортной отрасли российской экономики, как производство сжиженного природного газа (СПГ).
Во-вторых, сокращение японского спроса сбивает традиционно высокие азиатские цены на СПГ, в результате для таких его производителей, как Катар, США или российская компания "Новатэк", растет привлекательность европейского рынка, а там сжиженный газ составляет растущую конкуренцию трубопроводным поставкам "Газпрома".
Вообще же Азиатско-Тихоокеанский регион принципиально важен для энергетического экспорта России. Сюда идет половина поставляемого за рубеж угля, основная часть СПГ, значительные объемы нефти, в Китай прокладывается газопровод "Сила Сибири". Большие надежды на АТР возлагает также российское машиностроение.
Прогнозируемое на ближайшие два года пусть и не очень резкое, но все же ощутимое замедление темпов экономического роста в АТР означает для России, что она вряд ли может рассчитывать как на заметное увеличение поставок энергоносителей в азиатском направлении, так и на то, что сможет продавать здесь свою сырьевую и несырьевую продукцию по особенно выгодным для себя ценам.