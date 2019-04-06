Ведущие коалиционные переговоры партии утвердят проект коалиционного договора

Совет партии "Отечество" в 11 часов начнет заседание в столичном отеле Euroopa, центристы и члены Консервативной народной партии (EKRE) соберутся в 12 часов в центре культуры «Сальме» и в отеле Radisson Blu Sky соответственно.

Советы трех партий обсудят и утвердят проект коалиционного соглашения, а также одобрят кандидатуры министров. По первоначальным данным, в новом правительстве будет 15 министров и министерские портфели распределятся между тремя партиями поровну.