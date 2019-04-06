Сб, 6.04.2019
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Ведущие коалиционные переговоры партии утвердят проект коалиционного договора

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Loodava koalitsiooni partnerid (vasakult paremale): EKRE esimees Mart Helme, Keskerakonna esimees Jüri Ratas ja Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

ФОТО: TAIRO LUTTER / POSTIMEES

В субботу в полдень в Таллинне советы трех партий, ведущих переговоры о возможности создания новой коалиции, проведут заседания с целью обсудить результаты трехнедельных консультаций.

Совет партии "Отечество" в 11 часов начнет заседание в столичном отеле Euroopa, центристы и члены Консервативной народной партии (EKRE) соберутся в 12 часов в центре культуры «Сальме» и в отеле Radisson Blu Sky соответственно.

Советы трех партий обсудят и утвердят проект коалиционного соглашения, а также одобрят кандидатуры министров. По первоначальным данным, в новом правительстве будет 15 министров и министерские портфели распределятся между тремя партиями поровну.

Пост премьер-министра сохранит за собой лидер Центристской партии Юри Ратас.

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