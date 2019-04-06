Названы страны Европы с самыми опасными дорогами

По сравнению с 2010-м количество смертей на дорогах сократилось на 21 процент, а с 2017-м — всего на один.

В 2018 году на европейских дорогах погибло 25 100 человек. При этом в среднем на один миллион жителей Европы пришлось 49 смертей. Наиболее безопасными странами стали Великобритания (28 погибших на миллион жителей), Дания (30), Ирландия (31) и Швеция (32). Наибольший уровень смертности в ДТП зафиксирован в Румынии (96), Болгарии (88), Латвии (77) и Хорватии (78), пишет motor.ru.